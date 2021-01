– Trump har vært en katastrofe for menneskerettigheter. På hjemmebane har han brutt menneskerettigheter til høyre og venstre, sier Kenneth Roth, leder i Human Rights Watch, i et eksklusivt videointervju med Dagsavisen.

Menneskerettsorganisasjonen Human Rights Watch (HRW) lanserte onsdag sin årsrapport. 2020 avslørte flere områder der USA svikter, ifølge HRW.

Nå har påtroppende president Joe Biden mulighet til snu utviklingen etter fire år med Donald Trump. Det er år der USA under Trumps ledelse har skilt migrantbarn fra foreldre på grensa, hat mot minoriteter er blitt oppildnet og hvit makt-grupper har fått ny driv, skriver Roth i rapporten. Samtidig har presidenten forsøkt å undergrave demokratiske prosesser, i tillegg til å ha lukket øynene for systemisk rasisme i politiet og fjernet rettslig beskyttelse for LHBT-personer (lesbiske, homofile, bifile og transpersoner) fortsetter han.

– I utenrikspolitikken omfavnet han hver eneste autokrat under sola. Selv om Trump snakket om menneskerettigheter i Kina, Venezuela eller på Cuba, var han så selektiv at han ikke har noe kredibilitet, sier Roth.

Tok tak da USA forsvant

De siste årene har USA i hovedsak trukket seg fra det globale forsvaret av menneskerettighetene, ifølge HRW-sjefen.

Han trekker fram to eksempler: I 2018 trakk USA seg fra FNs menneskerettighetsråd. USA har også innført sanksjoner mot ledelsen i Den internasjonale straffedomstolen (ICC). Det skjedde etter at domstolen startet etterforskning av de krigførende partene i Afghanistan.

– Det var så opprørende. Spørsmålet nå er hva Biden bør gjøre med det, sier Roth.

HRW-leder Kenneth Roth har mange forventninger til Joe Biden i årene framover. Foto: Benjamin Peterson/Human Rights Watch

Smørbrødlista over HRWs oppfordringer til Biden er lang, både på hjemmebane og internasjonalt. Han har mulighet til å sikre varig kursendring i amerikansk politikk, mener organisasjonen. Hovedområdene handler om global kamp for menneskerettigheter og amerikanske forpliktelser.

– Biden har en enorm jobb foran seg. Kommer han til å klare alt dette?

– Han har store planer. Men jeg tror han anerkjenner betydningen av å styrke USAs forpliktelser til menneskerettighetene. Vi har hatt fire år med en president som ikke bare ignorerer dem, men ignorerer demokratiet. Han har prioritert sin egen makt over alt annet, til og med USAs demokrati, og vi så kulminasjonen av det 6. januar, sier Roth.

Fem mennesker døde da en mobb av Trump-tilhengere stormet Kongressen 6. januar.

De siste fire årene har vist at USA er viktig, men ikke uunnværlig, i forsvaret av menneskerettighetene, mener Roth. Andre land tok tak da Trump og USA trakk seg mer tilbake.

– Vi ser et mye mer multilateralt og robust forsvar av menneskerettighetene enn for fire år siden. Det er bra, og Biden bør prøve å forsterke og bygge på den utviklingen, heller enn å fortrenge den. Vi ønsker den amerikanske regjeringen velkommen tilbake som en mulig forkjemper for menneskerettigheter, men det er ikke den eneste aktøren. Mye kan gjøres uten, og det er en styrke å ha mange involvert, sier Roth.

Trump er så langt bare siste mann ut i en vedvarende trend i amerikansk politikk, fortsetter HRW-sjefen.

– Hver gang USA bytter president får du en radikal endring i engasjementet for menneskerettigheter. Resultatet er at USA har mistet troverdighet. Europeiske ledere sier at de ikke kan stole på USA lenger, og de har rett.

Igjen er spørsmålet hva den påtroppende presidenten kan gjøre. Han må forankre menneskerettighetene på en måte som vil gjøre det vanskelig for en etterfølger å gå tilbake på, svarer Roth. Både nasjonalt og internasjonalt. I USA har ironisk nok koronapandemien gitt Biden en gylden mulighet.

Tradisjonelt sett har amerikanske myndigheter for det meste snakket om menneskerettigheter i forbindelse med sivile og politiske rettigheter, ikke sosiale og økonomiske.

– Pandemien er en sjanse til å endre akkurat det. Alle ser at retten til helsehjelp er ekstremt viktig, alle vet at retten til utdanning er viktig. Det burde ikke være avhengig av om du har tilgang til internett. Retten til å ha mat på bordet er viktig. Dette er et øyeblikk der det amerikanske folk er åpne for argumenter om breiere sosiale og økonomiske utfordringer, mener Roth.

Løser ikke alt

Internasjonalt er HRW opptatt av at Biden må få sitt «Jimmy Carter-øyeblikk». Carter, som var president i USA fra 1977 til 1981, var den første som gjorde menneskerettigheter til en del av amerikansk utenrikspolitikk.

Donald Trump sammen med Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman i 2018. Foto: Mandel Ngan/AFP/NTB

– Vi har trukket fram noe som kan gjøres, men det vil ikke være enkelt. De må stanse våpensalg til land som Egypt, Saudi-Arabia og Israel. De må kritisere Modi (Indias statsminister Narendra Modi, journ.anm.), selv om han er en potensiell alliert mot Kina, sier Roth, og kommer med enda flere innspill:

USA bør igjen engasjere seg i FNs menneskerettsråd, selv om rådet kritiserer Israel. Sanksjonene mot straffedomstolen ICC må droppes, selv om de etterforsker mulig amerikansk tortur i Afghanistan og påståtte israelske krigsforbrytelser i Palestina.

Dette er bare noe av det Biden kan gjøre. Men Roth har advart mot å tro at en Biden-administrasjon vil være en mirakelkur. Kina utgjør den største utfordringen framover, tror han.

Ser framover

For å hindre en ny Donald Trump om fire eller åtte år vil det ikke holde for Biden å «bare» være noe annet, mener Roth. Han bør dra lærdom av kompisen Barack Obama.

– Det er en viktig lekse. Obama trodde at det holdt å bare ikke være George W. Bush, men det forhindret ikke Trump. Det er ikke nok for Biden å ikke være Trump for å forhindre en ny Trump-type. Han må gjøre noe mer fundamentalt, sier Roth, og fortsetter:

– Biden må begynne å tenke på slutten på presidentskapet sitt fra starten av.

Barack Obama stilte opp for Joe Biden under presidentvalgkampen i fjor. Det er mye å lære av Obamas åtte år som president, mener HRW-sjefen. Foto: Andrew Harnik/AP/NTB

Det er mer lærdom å dra fra Obama, og den tidligere presidenten var på ingen måte perfekt, sier Roth. Han trekker fram at det var under Obama at USAs dødelige droneprogram ble bygd opp.

– Hvor venter du at USA vil være etter fire år med Joe Biden?

– Jeg kan si hva jeg håper. Jeg håper at Biden tar på alvor den skaden på USAs troverdighet som Trump har forårsaket. Og de svingningene i USAs menneskerettighetspolitikk som han representerer, sier Roth, og legger til:

– Jeg håper at han ikke bare vil være fornøyd med å ikke være Trump.

