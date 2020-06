Høyreekstreme i USA-protestene: – Jeg vil absolutt si at de er farlige

– De vil først og fremst ha medieoppmerksomhet. De vil dra fokuset bort fra originalhensikten, og heller bruke det som en mulighet for å fremme sin egen agenda, sier ekstremismeforsker Cathrine Thorleifsson.

I flere byer er det meldt at både høyreekstreme og hvit overmakt-grupper har deltatt på markeringer og protester etter at afroamerikanske George Floyd døde etter en brutal og voldsom pågripelse mandag i forrige uke.

Blant gruppene er den såkalte Boogaloo-bevegelsen.

– Det er bekreftet noen hundre deltakere på protestene som kommer fra denne løst definerte bevegelsen. Boogaloo er kodeordet for en framtidig borgerkrig, og de forbereder seg på det. De oppfordrer til voldelig opprør mot føderale regjeringer og er kritiske til systemet slik det er i dag, sier Thorleifsson ved C-Rex Senter for ekstremismeforskning ved Universitet i Oslo.

– Er de farlige?

– Medlemmer av bevegelsen er pågrepet og anklaget for å ha planlagt terror, så jeg vil absolutt si at de er farlige. De ønsker voldelig konfrontasjon med politiet for å framskynde den kommende borgerkrigen, svarer Thorleifsson, og fortsetter:

– De prøver å bruke protestene for å skape rom for seg selv og ta fokus bort fra det de egentlig handler om, systemisk rasisme og politivold, for å fremme sin egen voldelige agenda.

En mann har et skilt der det står at boogaloo står med George Floyd i Detroit, Michigan. Foto: Rebecca Cook/NTB scanpix

Tre mistenkte høyreekstremister ble denne uka blant annet siktet for terror-relaterte lovbrudd etter å ha blitt pågrepet under protester i Las Vegas, skriver The Washington Post. De tre mennene, som ifølge påtalemyndigheten tilhører boogaloo-bevegelsen, er anklaget for å ha planlagt å bruke molotovcocktails og andre eksplosiver for å hisse til vold under protestene.

Digital subkultur

Medlemmer av Boogaloo-bevegelsen ble tidlig kjent for å gå i hawaiiskjorter, og de er ofte tungt bevæpnet.

Thorleifsson sier at det ikke er en ensartet gruppe, heller ikke etnisk sett. Bevegelsen som nå har tatt steget ut i gatene, kommer opprinnelig fra en digital subkultur på 4chan, et underforum dedikert til våpen. Nå bruker de Facebook som plattform for å organisere seg.

– Det er litt ulike oppfatninger om hva de står for. Det er noen som ønsker å framstå som om de sympatiserer med Black Lives Matter-bevegelsen, mens andre fremmer hvit overmakt-ideologi, fortsetter Thorleifsson.

– Du sier noen ønsker å framstå som om de sympatiserer med Black Lives Matter. Er det et skalkeskjul?

– Jeg sier det er et skalkeskjul, men flere aktivister fremmer motstridende innhold, som anti-rasistisk retorikk kombinert med referanser til hvit overmakt. Dette er også klassisk «shitposting» som man finner online. De kommer ikke fra en klassisk hvit overmakt-ideologi, som noen andre grupper, svarer Thorleifsson, som legger til at det er et veldig fokus på våpen og den kommende borgerkrigen.

– Noen aktivister har klar overlapp med andre høyreekstreme hvit overmakt grupper på 4chan, fortsetter hun.

Med shitposting menes innlegg eller annet innhold som legges ut på forumer eller sosiale medier som har som mål å avspore diskusjoner og skape sterke reaksjoner.

Medlemmer av bevegelsen har også vært til stede på flere protester mot nedstenging av samfunnet på grunn av koronautbruddet, ifølge nyhetsbyrået AP.

Demonstranter, blant annet tilhørende Boogaloo-bevegelsen, under en protest mot nedstenging av butikker og andre virksomheter på grunn av koronaviruset i Concord, New Hampshire, 2. mai. Foto: Michael Dwyer/NTB scanpix

Krig

Det er fra flere hold påpekt at både nynazister og andre høyreekstreme er å se blant demonstrantene, skriver NTB. Ekstremismeforsker J.J MacNab ved George Washington-universitetet sier det er mennesker som ønsker å utnytte demonstrasjonen for å kunne starte sin egen krig. Hun henviser også til Boogaloo-bevegelsen.

– De ser på demonstrantene som nyttige fordi de skaper anarki, sier MacNab, som også mener å se at andre grupperinger, som ytre høyre-militsbevegelsen Theree Percenters, prøver å utnytte protestene.

Ytre høyre militser og boogaloo-affilierte grupper kan spores til 40 protester over hele USA, holdt etter drapet på Floyd, skriver The Washington Post.

Ytre venstre eller ytre høyre

Protestene mot rasisme og politivold har i stor grad vært fredelige, men noen steder har det utartet. Politiet har brukt tåregass, pepperspray og gummikuler mot demonstranter. Det ble også brukt tåregass mot fredelige demonstrasjoner, blant annet for å rydde ei gate i Washington DC tidligere denne uka. Det ble gjort for at president Donald Trump skulle kunne gå til ei kirke, der han ble fotografert med en bibel i hånda.

For å få tatt bildet foran St. John's Church i Washington ble fredelige demonstranter ryddet unna, blant annet ved å bruke tåregass. Foto: Patrick Semansky/NTB scanpix

Det har vært tilfeller av plyndring og ildspåsettelse flere steder. Fredelige demonstranter og lokale politikere har bedt om en slutt på hærverk og vold. Minneapolis-ordfører Jacob Frey har skrevet på Twitter at byen blant annet står overfor hvit overmakt-grupper og organisert kriminalitet.

We are now confronting white supremacists, members of organized crime, out of state instigators, and possibly even foreign actors to destroy and destabilize our city and our region. — Mayor Jacob Frey (@MayorFrey) May 30, 2020

Trump og justisminister William Barr har på sin side anklaget venstreradikale for å stå bak opptøyene som har preget flere byer, og vil sette den antifascistiske Antifa-bevegelsen på lista over terrororganisasjoner. Verken Barr eller Trump har lagt fram beviser for påstandene.

Thorleifsson ved C-Rex sier at selv om det er vanskelig å tallfeste Antifa-oppmøtte, er det ikke noe som taler for at de har vært delaktige i voldseskaleringen.

– Men Trump ønsker å kriminalisere Antifa for å delegitimere antifascistiske protester generelt, sier hun.

En Twitter-konto som ga uttrykk for å tilhøre Antifa og oppfordret til voldsbruk under protestene, ble fjernet av selskapet. Personene bak kontoen hadde imidlertid bånd til hvite nasjonalister, opplyste Twitter.

Tross spredning av videoer og trusler, var det lite som tydet på at ekstreme grupper hadde klart å oppildne demonstranter på den måten de ønsket, skrev NBC News i slutten av mai, noe Thorleifsson fortsatt tror stemmer.

