Saken er oppdatert

Høyesterett hadde torsdag varslet en avgjørelse i to saker om innsyn i Donald Trumps personlige økonomi. Den første kjennelsen gjaldt statsadvokat Cyrus Vance' begjæring om å få presidentens skattepapirer, og nok en gang fikk statsadvokaten medhold. Dermed har Trump tapt i samtlige rettsinstanser.

Les også: Donald Trump-bok: «Betalte en kompis for å ta opptaksprøven til universitet»

Betaling for å tie

Etterforskning dreier seg om betaling for å få kvinner til å tie med historier om påståtte affærer med Trump. Med sju mot to stemmer bestemte høyesterett at papirene, som befinner seg hos Trumps revisorfirma Mazars, skal overleveres til en såkalt storjury som behandler saken.

Storjuryens arbeid er konfidensielt, så utleveringen av dokumentene betyr ikke at de kan eller skal offentliggjøres.

Den andre saken gjelder begjæringer fra flere komiteer i Kongressen om å få innsyn hos Mazars og to banker han har drevet forretninger med. (NTB)

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen