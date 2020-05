I ISRAEL, JAFFA (Dagsavisen): I tre forskjellige tiltaler er statsminister Benjamin Netanyahu anklaget for alvorlige korrupsjonsforbrytelser, blant annet inkludert korrumpering av israelske aviser. Rettssakene skal begynne senere i måneden.

Til tross for de alvorlige tiltalene kan Netanyahu bli valgt til landets øverste leder. Etter valget i mars ligger Netanyahu an til å bli utnevnt til statsminister nok en gang. Israelske lovgivere hadde aldri forutsett at en mann med slike alvorlige tiltaler hengende over seg kunne bli valgt til landets øverste leder.

I et forsøk på å stanse utnevnelsen - eller «redde demokratiet» - har venstreaktivister gjennom underskriftskampanjer fått høyesterett til å ta stilling til om Netanyahu kan fortsette som statsminister.

Den tidligere statsadvokaten Michael Ben Yair mener spørsmålet er åpenbart, og at «selv barn» skjønner at Netanyahu ikke kan være statsminister.

– En stat der en eksplisitt lov må til for å fastslå at en folkevalgt anklaget for alvorlige forbrytelser ikke kan bli statsminister, er en stat med alvorlige problemer med sitt verdigrunnlag, skrev han på Facebook.

«Forbrytelse»

Netanyahus advokat Michael Ravillo mener det derimot vil være en regelrett «forbrytelse mot demokratiet» hvis høyesterett setter velgernes beslutning til side, og nekter Netanyahu å bli statsminister.

– Med all respekt for høyesterett, dere har ikke lov til å underslå et demokratisk valg, sa Ravillo under høringen i retten i Jerusalem.

Venstresiden var først optimistisk. Høyesterett hadde besluttet at den to dager lange høringen sist søndag og mandag ble strømmet over internett, og hele 11 dommere deltok i panelet. Dette ble sett på som et forsøk på å forberede folket på en dramatisk beslutning. Men fortsatt har ikke høyesterett kommet med et svar. Basert på spørsmålene under høringen kom det fram at flere av dommerne mente at de ikke har «juridisk myndighet» til å blande seg.

Ute i gatene i Tel Aviv har tusenvis av liberale israelere demonstrert.

De holder to meters avstand på alle kanter, så protestene tar opp stor plass. I dronebilder ovenfra danner menneskene elegante, symmetriske mønstre på bakken. Men temaet er gravalvorlig - det handler om Israels framtid som demokrati.

Demonstrantene overholder smittevernreglene og holder god avstand, her fra Rabin-plassen i Tel Aviv søndag 25. april. Foto: Oded Balilty / NTB scanpix

Manøvrering

Benjamin Netanyahu vant ikke flertallet i valget i mars. Hans Likud-parti fikk 36 av Knessets 120 seter. Men hans manøvreringer under koronakrisen har plassert ham i en posisjon der han nå ligger an til å danne regjeringskoalisjon. Så høyesterett skal også ta stilling til et annet spørsmål: Om koalisjonsavtalen mellom Netanyahus Likud-parti og det andre store partiet, Blått og hvitt, er lovlig.

20. april inngikk Netanyahu og leder Benny Gantz i Blått og hvitt, en avtale om å danne en såkalt «kriseregjering» der Netanyahu fortsetter som statsminister de første 18 månedene og Gantz deretter overtar posten. En del av avtalen innebærer å tilsidesette det israelske parlamentet, Knesset: Ingen nye lover skal vedtas i de neste seks månedene.

Målet virker klart: Opposisjonen ønsker en avstemming om en ny lov som vil si at en politiker som formelt er blitt tiltalt for forbrytelser ikke kan bli statsminister. Opposisjonen viser allerede til Netanyahus «klare interessekonflikt»: Han har utnevnt en justisminister som allerede har utsatt statsministerens rettsak en gang, og i mellomtiden forsøker å undergrave høyesteretts legitimitet.

Det er liten tvil om at høyesterett føler presset. Dommerne forsøkte lenge å utsette en beslutning så lenge spørsmålet kun var «teoretisk». Men nå er Netanyahu i ferd med å bli utnevnt, og avgjørelsen kan ikke lenger vente. I mellomtiden advarer Netanyahu om at det vil bli «folkeopprør» hvis dommerne forbyr ham å lede landet.

Baker kaker

Og surrealistisk nok, opp i alt dette baker Sara Netanyahu, statsministerens kone, kake foran fjernsynskameraene. Hun og ektemannen står i hagen sin i Jerusalem. Mens hun baker forteller statsministeren smilende at kaka hennes er fortreffelig. Venstresiden finner knapt ord for hvor tåpelig de finner initiativet, men det er dette som topper nyhetssendingene.

Konfliktforskeren Chen Kertcher ved universitetet i Tel Aviv, sier at Netanyahu er del av et nytt verdensbilde som er i ferd med å vokse fram.

– Den liberale verdensordenen som har styrt i tiår kan kollapse. Se på USA, se på EU under Corona-striden. Det er ingen som lenger vet hvordan verden vil se ut etter den økonomiske krisen vi nå går inn i. Populistiske ledere vil bruke folks frykt, sier han til Dagsavisen.

Kertcher advarer at bare i Israels nabolag er Libanon i ferd med å gå statlig konkurs, og at Egypt vil bokstavelig talt kunne gå tom for penger.

– Under den kalde krigen, der verden bare var et knappetrykk unna sin undergang, var reglene i det minste klare, en hadde forutsigbarhet. Nå er ingenting forutsigbart, bortsett fra at det tredje tiåret i det tjueførste århundret er i ferd med å likne farlig mye på det fjerde tiåret i det 20. århundret, sier han.

