Høyeste koronadødstall i USA på ett døgn til nå

Per klokken 2.30 natt til torsdag norsk tid var det registrert 289.188 covid-19-relaterte dødsfall i USA, en økning på 3.071 i den siste 24-timersperioden. I samme døgnperiode ble det registrert 220.481 nye smittetilfeller, ifølge Johns Hopkins University-oversikten.

En tilsvarende oversikt fra Reuters, basert på data innsamlet fra amerikanske delstater, viser en døgnøkning på 3.112 registrerte koronadødsfall.

Dermed ble den forrige høyeste døgnregistreringen på 2.861 dødsfall fra 3. desember slått. Det er første gang at 3.000-grensen er passert.

Amerikanske myndigheter har advart om at det var ventet en økning i dødstallet etter at millioner av mennesker reiste for å besøke familie og venner i forbindelse med takksigelsesdagen i slutten av forrige måned, og etter at folk ignorerte oppfordringer om å holde seg hjemme for å bremse virusspredningen.

