Av Åsne Gullikstad og Ines Margot Zander

Hva har skjedd?

Et flertall i Representantenes hus gikk natt til torsdag inn for å stille president Donald Trump for riksrett for maktmisbruk og hindring av Kongressen.

Trump blir dermed den tredje presidenten i USAs historie som blir formelt tiltalt i en riksrettssak. Det har bare skjedd to ganger tidligere: Med Andrew Johnson i 1868 og Bill Clinton i 1998. Richard Nixon var nær, men trakk seg i 1974 før han ble stilt for riksrett.

Hva er tiltalen?

Saken handler om anklager om at Trump skal ha forsøkt å presse Ukrainas president til å innlede etterforskning av sønnen til Joe Biden, som er blant dem som kan bli Demokratenes presidentkandidat.

Dette er tiltalepunktene:

1) Maktmisbruk: Ved å holde tilbake bistand til Ukraina for å presse landets regjering til å etterforske en av Trumps innenrikspolitiske rivaler.

Dette punktet gikk gjennom med 230 stemmer for, 197 stemte imot.

2) Obstruksjon av Kongressen: Ved å motarbeide de folkevalgte gjennom å beordre føderale tjenestemenn til å trosse stevninger utstedt under riksrettsgranskingen.

Dette punktet gikk gjennom med 229 stemmer for, 198 stemme imot.

Hva skjer nå?

Saksgangen er nå at riksrettssaken går videre til Senatet, hvor den trolig skal behandles i januar. I Senatet har Republikanerne flertall, med 53 plasser mot Demokratenes 47. En fellende dom, som innebærer at presidenten avsettes, krever to tredels flertall. Dermed er det svært usannsynlig at Trump blir avsatt.

Men ordvalgene av demokraten Nancy Pelosi, lederen for Representantenes hus, gjør at det sås tvil om hva som nå vil skje. Natt til torsdag ville ikke Pelosi tidfeste når hun vil sende saken til Senatet.

Enkelte demokrater har bedt demokratiske ledere om å holde igjen dokumentene fram til Senatets flertallsleder, republikaneren Mitch McConnell, går med på prosedyrene som demokratene har bedt om, i tillegg til å gå med på å kalle inn viktige vitner.

– Vi vil bestemme oss for når vi sender den når vi ser hva de gjør på Senatets side. Så langt har vi ikke sett noe som ser rettferdig ut, sa Pelosi natt til torsdag.

Hva sier Trump selv?

Han sier Demokratene med dette forsøket prøver å annullere valgseieren hans i 2016 ved å stille ham for riksrett.

– I kveld forsøker representantene i Representantenes hus å annullere stemmene til titusenvis av patriotiske amerikanere, sa Trump til oppmøtte på et valgmøte i Battle Creek i Michigan onsdag, bare minutter før Representantenes hus stemte for å stille ham for riksrett.

– Mens vi skaper arbeidsplasser og kjemper for Michigan, blir den radikale venstresiden i Kongressen fylt av misunnelse og hat og raseri, du ser hva som skjer, sa Trump.

– Disse menneskene er gale, sa han.

Vil dette svekke Trump?

Det ser ikke slik ut – kanskje snarere tvert imot. I september var det flere som støttet enn som var imot riksrett, og dette har holdt seg i flere uker, men en ny måling viser at gapet minker: 17. desember var det 47 prosent støtte og 46,5 prosent motstand, ifølge nettsiden FiveThirtyEight. På det meste hadde ja-siden rundt fem prosentpoeng ledelse på nei-siden.

Republikanske kongresspolitikere har slått ring om Trump, og de siste månedene har presidentens popularitet steget noe i befolkningen, viser en oversikt på samme nettside.

Nettopp bekymringen for at en riksrettssak kan slå tilbake på Demokratene gjorde at Nancy Pelosi lenge var imot å innlede en slik prosess mot Trump. Trump har hele tiden framstilt saken som at Demokratene er ute etter ham, og vil fortsette å bruke dette fram mot presidentvalget i november neste år.

I en måling i CNN sier 32 prosent at saken vil hjelpe Trump foran presidentvalget, mens 25 prosent mener det vil skade ham. 37 prosent mener det ikke vil gjøre noen forskjell.

Hvor lenge vil saken vare?

Det kommer an på hva slags behandling Senatet legger opp til. men det anslås to til seks uker. Demokratene håper å være ferdig med den innen primærvalgene begynner i februar. Da starter prosessen med å velge kandidat foran presidentvalget.

