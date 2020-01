Hillary Clinton er klar med en dokumentarserie. I den går Clinton i strupen på demokrat Bernie Sanders.

Angrepet fra Clinton blir kjent rett etter at det kom rapporter om en feide mellom de to progressive kandidatene Elizabeth Warren og Bernie Sanders.

Ifølge Warren skal Sanders ha sagt til henne under et møte, at en kvinne ikke kan ta over makten i USA.

Dette nekter Sanders for å ha sagt.

Sanders' medarbeidere beskyldte i etterkant Warrens medarbeidere for å lekke det de kaller en upresis gjengivelse av hva som ble sagt i møtet, skriver NTB.

Feiden har fått mye oppmerksomhet i USA.

Hillary Clinton har altså også noe hun vil si om Sanders, ifølge New York Times.

USAs tidligere førstedame og utenriksminister, var selv presidentkandidat for Demokratene og tapte for Donald Trump i 2016.

Sundance

Clinton dukker opp på Sundance-festivalen 25. januar, der det blir premiere på dokumentarserien «Hillary».

I den forbindelse har noe av innholdet kommet fram i amerikanske medier. Også hva hun mener om Sanders. I serien skal Clinton si: «Ingen liker Sanders».

Hun skal også ha unnlatt å svare ja på spørsmålet om hun vil støtte Sanders om han skulle bli Demokratenes presientkandidat, i et intervju i Hollywood Reporter.

Støtte

Hun hevder også at ingen i Senatet vil jobbe med Sanders og at han savner støtte.

– Han får ingenting gjort, sier Clinton i dokumentaren, ifølge CNN.

På spørsmål fra The Hollywood Reporter svarer hun bekreftende på om hun fastholder sin nådeløse karakteristikk av senatoren fra Vermont.

– Det dreier seg ikke bare om ham, det er kulturen rundt ham. Det er teamet hans. Det er de framtredende tilhengerne hans, sier hun

Ingen fra Sanders' leir har ønsket å kommentere utsagnene, skriver CNN.

Et gjennomsnitt av de siste meningsmålingene i USA, utarbeidet av The Real Clear Politics, viser at 20,4 prosent av demokratiske velgere ønsker Bernie Sanders som partiets presidentkandidat, skriver NTB.

Bare tidligere visepresident Joe Biden har større oppslutning i partiet, 28,4 prosent

Serie

Den fire episoder lange serien tar for seg Clintons mislykkede presidentvalgkamp i 2016, og inneholder blant annet tidligere upublisert materiale av Hillary Clinton så vel som intervjuer med ektemann og ekspresident Bill Clinton.

«Hillary»-regissør Nanette Burstein sier ifølge Page Six at hun fikk «frie tøyler til å stille selv de vanskeligste spørsmålene til Clinton».

Burstein og Hillary Clinton stiller ikke bare på rød løper under Sundance-festivalen: De er også klare for en spørsmålsrunde fra scenen.

«Hillary»-serien får premiere på strømmetjenesten Hulu denne uken. Sundance-direktør John Cooper beskriver overfor Hollywood Reporter den som «et nyansert og mye mer personlig prosjekt, der man blir kjent med noen som person like mye som deres politiske liv», skeriver NTB.

Higher Ground, produksjonsselskapet til Barack Obama og Michelle Obama, er også klare med en film til Sundance – men det er uvisst om det tidligere presidentparet vil dukke opp på festivalen.

