Det skriver medier som Fox, The Independent og Daily Mail. The Independent melder at Trump Jr. (43), sønn av ekspresident Donald Trump, kommer til å drive valgkamp mot Liz Cheney (54) når hun stiller til gjenvalg neste år.

Kongresskvinnen Cheney, datter av tidligere visepresident Dick Cheney, representerer delstaten Wyoming i Representantenes hus. Hun er kjent som den tredje mektigste republikaneren i Huset. Cheney fikk nylig et såkalt kritikkvedtak mot seg fra Det republikanske partiet i Wyoming etter at hun gikk mot Donald Trump i riksrettsspørsmålet. 54-åringen var én av ti republikanere i Huset som stemte for å stille Trump for riksrett. Saken mot ekspresidenten er nå i gang.

– Dons fokus i 2022 vil være å hjelpe Det republikanske partiet å vinne tilbake flertallet i Representantenes hus og Senatet. Det er ikke Dons ønske å starte en «borgerkrig» blant republikanerne. Men han ser på Liz Cheney som unntaket i den forbindelse, sier en kilde tett på Trump Jr., ifølge Fox News.

Misnøye

Ekspresidentens sønn har ikke gjort noe forsøk på å dysse ned dette. Han uttalte tvert imot at «Jeg hører det er vakkert i Wyoming under primærvalget» til Politico. Primærvalget («primaries») er valget partiene har før mellomvalget for å velge sine representanter.

Donald Trump Jr. tells @playbookplus he’s gearing up for a trip to Wyoming to take on Rep. Liz Cheney.



“I hear it’s lovely during primary season,” he said.https://t.co/l7igd1rWIW — POLITICO (@politico) February 8, 2021

Donald Trump Jr. er eldste sønn av Donald Trump. Trump Jr. var en av familiens mest aktive i presidentvalgkampen for sin far. Trump tapte til slutt mot nåværende president Joe Biden.

Det nevnte kritikkvedtaket mot Liz Cheney, som i stor grad er symbolsk, kom kun dager etter et mislykket forsøk fra Trump-lojalister i Representantenes hus på å ta fra henne lederstillingen i partiet. Det er voksende misnøye med Cheney i Wyoming, og hun kommer til å ha minst én utfordrer når hun er oppe til gjenvalg i Huset neste år, skriver Fox News.

Den republikanske kongresskvinnen Liz Cheney har fått kritikk fra egne rekker. Foto: J. Scott Applewhite/AP/NTB

Trekker seg ikke

Dagsavisen skrev tirsdag at Cheney ikke har noen planer om å trekke seg fra sin posisjon i Representantenes hus, tross kritikken mot henne. Hun viser heller ingen tegn til å moderere seg i sine uttalelser om ekspresident Trump.

– En person som har framprovosert et angrep på nasjonens hovedstad – et angrep som resulterte i fem dødsfall – og som nektet å reise seg og stanse volden da han ble bedt om det, har ikke en rolle som leder for vårt parti, sier Cheney, ifølge storavisen Washington Post.

Fakta om mellomvalget i USA

Mellomvalget, midterm elections, avholdes hvert fjerde år mellom presidentvalgene.

I 2022-valget er valgdagen 8. november.

Det skal velges representanter til Kongressen, som er nasjonalforsamlingen i USA, og guvernører til delstatene. I tillegg er det en rekke lokale stillinger som skal fylles.

Kongressen består av to kamre, Representantenes hus og Senatet. Det er Kongressen som vedtar lover.

Guvernørene er delstatenes regjeringssjefer og leder av administrasjonen der.

Kilde: NTB