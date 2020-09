Hevder han er den gjenfødte Jesus – arrestert i Russland

Tirsdag ble den tidligere politimannen som hevder han er den gjenfødte Messias arrestert i regionen Krasnojarsk kraj i Sibir. Det melder en rekke internasjonale medier, blant andre britiske The Guardian. Årsaken skal være at russisk politi mener han stjålet penger fra og på andre måter forulempet sine tilhengere.

Til den amerikanske TV-kanalen CBS sier russisk påtalemyndighet at han vil bli tiltalt for å lede en ulovlig religiøs organisasjon og for å ha forvoldt andre skade.

Sergej Anatoljevitsj Torop (59), eller Vissarion som hans tilhengere kaller han, har siden begynnelsen av 90-tallet hevdet at han er Jesus. Han hevder selv at han fikk et kall da Sovjetunionen falt.

I tillegg til å hevde at han faktisk er Jesus, kler han seg slik Jesus ofte blir portrettert i bøker og malerier, med hvit kjortel, halvlangt hår og skjegg.

Ifølge et portrett i det amerikanske magasinet Slate fra 2013 har han så mange som 10.000 tilhengere, og driver en kristen menighet som blander ortodoks kristendom med en del buddhisme, og han forkynner saker som dyp økologi, dommedagsprofetier og kollektivisme.

Kulten han leder har slått seg ned langt fra folk i Sibir. Ifølge internasjonale nyhetsmedier var arrestasjonen voldsom, og politiet brukte både helikopter og våpen for å arrestere Torop.