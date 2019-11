CREWE (Dagsavisen): Ekteparet Heather og Peter Jones er akkurat som hele Storbritannia, og som valgkretsen Crewe and Nantwich i Cheshire: Politisk splittet.

Hun vurderer å stemme Labour, han De konservative.

Hun stemte for å bli i EU, han for å gå ut.

Hun vil ha en ny folkeavstemning, han sier: Hvorfor skal vi det?

Ekteparet er blant velgerne det kjempes med nebb og klør om – nettopp fordi velgerne er så delt her i Crewe and Nantwich, som ligger en kort togtur sørover fra Manchester og Liverpool.

Må ta røde kretser

Om statsminister Boris Johnson og hans konservative parti skal sikre seieren i valget om knappe to uker, må de vinne i de røde kretsene i Midt- og Nord-England: kretser som i dag holdes av Labour, mange av dem områder som stemte for brexit.

Statsminister Boris Johnson prøver å banke gjennom sitt budskap: «Get brexit done».

De konservative er på vei til å lykkes, skal man tro en omfattende måling denne uka. Den viste at Johnson styrer mot et komfortabelt flertall i valget 12. desember.

Men er valget avgjort?

48 stemmer

Labour vant så vidt over De konservative i Crewe and Nantwich i 2017 – med 48 fattige stemmers overvekt. Kretsen er en av de mest marginale i hele Storbritannia. Med en klar overvekt av pro-brexit-velgere – 60 prosent stemte leave i folkeavstemningen i 2016 – er det nettopp en slik krets.

De konservative har god sjanse til å sikre seg denne gang. Siden det britiske systemet består av enkeltmannskretser, er det så viktig å bli størst i flest mulig kretser.

Heather og Peter Jones, som Dagsavisen treffer i sentrum av småbyen Crewe, er uenig om veien videre.

– Mange visste ikke helt hva de stemte for under folkeavstemningen. Nå vet vi mer, og vi bør ha en ny. Å stemme over EU er ikke som et valg, der man stemmer for maks fem år. Det er permanent, sier Heather Jones.

Mannen er uenig.

– Hvorfor skal vi ha en ny? Vi har allerede hatt en, sier Peter Jones.

Selv om kretsens Labour-representant, Laura Smith, er for brexit, i motsetning til mange i Labour, er det ikke sikkert det er nok for å sikre «leave»-velgerne her. Mens Labour har lovet å forhandle fram en mykere brexit og deretter holde en ny folkeavstemning om EU, lover Boris Johnson å få brexit gjennomført snarlig, med avtalen han har blitt enig med EU om.

Om Boris Johnson skal sikre et flertall, må han ikke bare beholde de konservative kretsene – han må vinne typiske «leave»-strøk i England for å veie opp for kretser han risikerer å miste til andre partier ellers i landet, der velgerne i større grad er for EU.

Klar tory-seier?

Det er dette som er ferd med å skje, ifølge den store målingen fra YouGov denne uka. I motsetning til andre målinger, tar denne høyde for hvordan resultatet vil slå ut i de ulike kretsene. Den samme metoden fastslo et ganske riktig resultat to uker før valget i 2017.

Ifølge prognosen får De konservative 359 seter (opp 42 seter), mens Labour får 211 (ned 51 seter). Liberaldemokratene får kun 13 (opp 1), mens Det skotske nasjonalistpartiet (SNP) får 43 (opp 8).

Her i Crewe and Nantwich ligger det an til at De konservative rapper kretsen fra Labour.

Men også Labour satser alt på disse marginale kretsene nå i innspurten.

Ingen har et større valgkampapparat på bakken. Grasrotnettverket Momentum, som har mobilisert tusenvis av medlemmer til Labour de siste årene, har satt inn støtet.

De sender aktivister på en «road trip» rundt i landet til der de trengs aller mest; kretser der slaget ikke er avgjort og de fortsatt kan vinne. Det organiseres samkjøring av aktivister som vil gi det lille ekstra i innspurten.

En av dem er James Wan, som har dratt helt fra Hackney i London til Crewe, hvor han nå har base på Labours valgkontor. Forrige helg kom det over 300 hit.

– Jeg skal være her en uke for å drive valgkamp, og bor hos et lokalt Labour-medlem, sier Wan.

Flere ganger om dagen går han dør-til-dør for å mobilisere velgere.

James Wan har reist helt fra London for å drive valgkamp i Crewe and Nantwich. Labour sender aktivistene der de trengs mest nå.

Stort gap

Ifølge ekspertene er det kun De konservative som kan vinne et rent flertall i parlamentet. Kun dersom dette ikke skjer, og man får et såkalt «hung parliament» der ingen har flertall, kan Labour ha sjanse til å få makten, og da ved å styre en mindretallsregjering med støtte fra andre opposisjonspartier.

Professor John Curtice, som er Storbritannias mest framtredende valgguru, mener De konservative har klart størst sjanse.

– Jeg vil si sannsynligheten for et «hung parliament» er på 30 prosent, og sannsynligheten for et tory-flertall rundt 70 prosent, sier Curtice i et intervju med Dagsavisen.

John Curtice blir hyppig brukt av britisk presse, og pleier å være fast kommentator på britisk TV valgnatten.

Mobiliserer

– Gapet mellom De konservative og Labour må minske betraktelig om det ikke skal bli et tory-flertall. Så langt har De konservative gått opp litt, og Labour litt opp, men det har ikke vært noen klare tegn på at situasjonen endres, sier Curtice.

Det er dette gapet James Wan vil tette.

– Jeg skulle jo ønske målingene viste et flertall, men jeg tror det er noen faktorer som målingene ikke fanger opp. Mye er fortsatt usikkert, en del har ikke bestemt seg ennå. Vi har sett en bølge av mange unge som har registrert seg som velgere i det siste, og vi har langt flere aktivister som driver valgkamp enn i 2017. Jeg tror denne dynamikken, og det faktum at mye skjedde de siste to ukene sist gang, kan endre kursen, sier Wan til Dagsavisen.

Labour la nylig fram et av tidenes mest radikale partiprogram, med løfter om blant annet renasjonalisering av jernbanen og posten, å øke lønninger med fem prosent for offentlig ansatte, avskaffe studieavgiftene, mer penger til helsevesenet og sosialtjenester og 100.000 nye kommunale boliger. Høytlønnede skal skattes mer.

Jeremy Corbyn foran partiets "battle bus" i Liverpool tidligere i november.

Altfor dyrt og urealistisk, sier kritikerne.

– For meg handler det om få til et samfunn som fungerer for alle, og at vi trenger en fundamentalt annerledes måte å drive samfunnet på. Labours forslag er ganske ukontroversielle hvis man sammenligner med andre land i Europa, sier Wan.

Ikke kompetent?

Det er fortsatt faktorer som kan snu trenden i løpet av dagene fram til valget, mener John Curtice.

– Det kan gjøre en forskjell dersom Labour får tidligere «leave»-velgere til å komme til partiet, basert på at de støtter valgprogrammet Labour nettopp har lagt fram, sier Curtice.

– Det finnes mye i Labours program mange av disse velgerne støtter. Problemet for Corbyn og Labour er at velgerne ikke har troen på kompetansen og gjennomføringsevnen til partiet, sier Curtice.

Det som også kan snu trenden i innspurten er om konservative «remain»-velgere svinger over til Liberaldemokratene i de kretsene dette partiet konkurrer med toryene, og om Labour kan skvise velgere fra Liberaldemokratene der dette trengs.

Labours problem er både at partiet har sendt blandede signaler på brexit, og i tillegg at Jeremy Corbyn er en omstridt leder.

Advarer

Selv om prognosen denne uka er godt nytt for statsminister Boris Johnson, er De konservative redde for at den nettopp skal slå motsatt ut, ved at mange konservative velgere tror seieren er sikret og at de derfor ikke trenger å stemme.

Boris Johnons sjefrådgiver, Dominic Cummings, var derfor raskt ute med å advare mot å tro at valget er avgjort.

– Tro meg, ting er MYE mer jevnt enn de virker, og det er virkelig en stor sannsynlighet for et «hung parliament», skrev Cummings i en blogg i forbindelse med at YouGov-tallene ble publisert.

Cummings er mannen som la opp strategien som ledet til «leave»-seier i 2016, og som det er laget en egen TV-film om.

Opposisjonspartiene håper derimot velgerne på deres side skremmes til å våkne. Mange understreker også at mye kan skje de siste par ukene, og at det er feilmarginer i den store prognosen.

Stemmer taktisk?

Mange av dem som kjemper for en ny folkeavstemning som kan føre til at landet likevel blir i EU, mener taktisk stemmegivning i mange kretser er hva som kan sørge for at Johnson ikke får sitt flertall og gjennomfører brexit.

Det gjelder for eksempel i kretser der både Liberaldemokratene og Labour har mange velgere, men der faren er at «remain»-stemmene splittes mellom de to partiene, og De konservative derfor vinner i den enkelte kretsen.

John Curtice sier det er svært vanskelig å forutse taktisk stemmegivning.

– De fleste beslutninger om å stemme taktisk tas svært nær valget. Det er vanskelig å fange dem opp på målingene, men en måling viser at det er litt flere som planlegger å stemme taktisk i år enn i 2017. Problemet for «remain»-siden er at det også skjer på «leave»-siden, til fordel for De konservative. Og ut fra det vi ser i år vil det fremdeles ikke være nok for å snu valget, dersom ikke tory-ledelsen krymper i innspurten, sier Curtice.

I tillegg har De konservative fått drahjelp av at Brexit-partiet ikke stiller med kandidater i kretsene som holdes av De konservative.

Ikke som sist

Så, kan Labour krympe gapet til toryene mot slutten, slik man så i 2017, da partiet under Jeremy Corbyn gjorde det overraskende bra, men ikke bra nok for å vinne?

– Sannheten for Labour er at mye er svært annerledes fra 2017, mener John Curtice.

– Corbyn er ikke lenger en ukjent leder som forbedrer sin standing blant folk, slik han gjorde da. De som kunne bli vennligere innstilt til ham har allerede blitt det, for øvrig er det mange som er imot ham. I tillegg var Corbyn bedre på valgkamp enn Theresa May. Nå møter han Boris Johnson, som også er upopulær blant mange – men Johnson er populær blant de viktigste velgerne for ham, nemlig «leave»-velgerne, sier Curtice.

