Mye har vært annerledes under Donald Trump – det blir også hans siste dag som president. Når Joe Biden tas i ed som president i Washington D.C. onsdag, er det visepresident Mike Pence som representerer den avtroppende administrasjonen.

Donald Trump og kona Melania vil da etter planen allerede være på plass i Florida, nærmere bestemt i ferieboligen Mar-a-Lago i Palm Beach, et sted Trump har brukt mye også i sin tid som president.

Melania og Donald Trump flyr onsdag til Florida. Foto: AP/NTB

Paret flys dit i presidentflyet Air Force One. I Florida ventes Trump å tilbringe dagen sammen med en mindre gruppe støttespillere. Trump-ekteparet kommer til å bli boende fast i Florida framover, ifølge amerikanske medier.

Ikke noe teselskap

Donald og Melania Trump vil forlate Det hvite hus onsdag morgen, men vil ikke invitere etterfølgerne Joe og Jill Biden inn før de flytter ut, slik tradisjonen er, skriver CNN. Da Donald Trump ble president for fire år siden, fulgte Barack Obama tradisjonen. Donald og Melania Trump ble invitert til te i Det hvite hus med Barack og Michelle Obama før innsettelsesseremonien ved kongressbygningen.

For fire år siden fulgte Barack og Michelle Obama tradisjonen og ønsket Donald og Melania Trump velkommen i Det hvite hus på innsettelsesdagen. Trump gjør ikke det samme for sin etterfølger. Foto: Jim Watson/AFP/NTB

Det er vanlig at det utgående presidentparet etter besøket tar følge med det innkommende til seremonien. Men når seremonien holdes, vil ikke Trump-ekteparet lenger være i Washington.

I stedet for å bli tatt i mot av Trump-ekteparet vil Joe og Jill Biden bli ønsket velkommen til Det hvite hus av sjefen for husstaben, Timothy Harleth, som ble ansatt av Trump og trolig også vil gå ut med ham.

På ettermiddagen på innsettelsesdagen vil Biden delta på en kranspåleggelse sammen med de tidligere presidentene Bill Clinton, George W. Bush og Barack Obama. Mens dette skjer, vil Bidens personlige eiendeler flyttes inn i et nyvasket Det hvite hus.

Neste par inn: Joe og Jill Biden. Foto: AFP/NTB

Mens Donald Trump ikke har snakket med Joe Biden, som følge av at han ikke aksepterer valgresultatet, har visepresident Mike Pence hatt en overgangssamtale med påtroppende visepresident Kamala Harris, der han gratulerte henne og Biden.

Førstedamen: – Vold ikke svaret

Mens Donald Trump har vært sint og frustrert over valget og å måtte forlate Det hvite hus, har kona Melania ikke vist noen tegn til skuffelse og heller valgt å fokusere på hva som skal skje videre, skriver The Washington Post, som har snakket med personer rundt den avtroppende førstedamen.

Hun har i stedet brukt tid på å finne en skole til sønnen Barron i Florida, og forberedt sin avskjedsvideo. Der ber hun blant annet amerikanere om å fokusere på det som forener dem i stedet for det som splitter dem.

– Vær engasjert i alt dere gjør. Men husk alltid at vold aldri er svaret og aldri kan rettferdiggjøres, sier hun i videoen.

Melania Trump skal, i motsetning til sin mann, ha akseptert at Biden vant, og skal ikke ha hatt noe imot å være på innsettelsesseremonien for Biden, i følger personer rundt henne.

Donald Trump selv var ventet å publisere sin egen avskjedsvideo tirsdag.

Ba Trump om å stanse

Melania Trump ba ektemannen Donald Trump om å stanse «stop the steal»-kampanjen der han hevdet valgresultatet var juks, sier Kellyanne Conway til The Washington Post.

Kellyanne Conway, tidligere rådgiver for Donald Trump. Foto: AFP/NTB

Conway var seniorrådgiver for Trump til hun trakk seg i august i fjor, men har holdt kontakt med førstedamen. Hun ble spesielt kjent for utsagnet om «alternative fakta» i striden om hvor mange som var til stede ved innsettelsesseremonien til Trump for fire år siden.

Hun sier Melania Trump også skal ha vært imot folkemøtet Trump holdt like i forkant av stormingen av kongressbygningen 6. januar.

– Hun var imot den langtrukne bestridelsen rundt valgresultatene, særlig etter at resultatene ble godkjent. Jeg vet hun var imot folkemøtet og sa det til ham. Jeg tror hun mente det var nytteløst og muligens ville bli kaotisk, sier Conway.

Da hun så hva som skjedde under stormingen, ba hun presidenten om å gripe inn og stanse det, sier Conway til avisen.

Det vil likevel bli vanskelig for Melania Trump å bli oppfattet annerledes enn mannen, mener MaryAnne Borrelli, professor ved Connecticut College, og peker på at hun ikke har invitert Jill Biden til Det hvite hus, og har fulgt sin ektemann i å bryte mektige symbolske tradisjoner som er vanlige i forbindelse med maktoverføringen i USA.

Hva gjør Trump nå?

I Florida kommer også trolig Donald Trumps datter Ivanka og svigersønnen Jared Kushner til å bo i store perioder, nærmere bestemt i Miami, ifølge Bloomberg.

Hva Trump vil gjøre i månedene og årene som kommer, vites ikke. Det foregår en debatt i det republikanske partiet om hvorvidt man skal bryte båndene til ham og det han står for, eller fortsatt følge denne retningen. Mange er opprørte over Trumps atferd rundt stormingen av Kongressen, men samtidig har Trump vært en velgermagnet i et visst velgersegment.

Det er satt i gang en ny riksrettssak mot Trump som Senatet skal stemme over, men tidsskjemaet for dette er ikke satt. Det er høyst usikkert om han vil bli dømt der, da det krever at minst 17 republikanske senatorer stemmer for det i tillegg til de demokratiske. Blir han dømt, kan Senatet også forby ham å stille igjen som president.

Om Trump kommer tilbake for fullt foran valget i fire år, blir en innflytelsesrik figur i kulissene eller forsvinner fra den politiske hovedscenen og går over på andre arenaer, vet man ikke ennå. Det er derfor ikke garantert at Donald Trump har gått ut døra i Det hvite hus for siste gang når han onsdag forlater bygningen. Uansett blir et fire år langt ekstraordinært kapittel i amerikansk historie nå avsluttet.

