Donald trump har snakket varmt om en mur langs grensen til Mexico i flere år. Hensikten er selvsagt da å hindre innvandring til landet fra deres nabo i sør.

Onsdag var Trump på et valgmøte der han snakket om amerikansk energi, og Trump søkte som vanlig å piske opp stemningen.

Og da tyr ha til sine sikre kort som muren langs Mexico-grensen, for eksempel.

Han ramset opp hvor fantastisk muren vil bli og at den er umulig å komme over, eller under, for innvandrere fra Mexico, melder CNN.

– Vi bygger en mur ved grensen i New Mexico. Og vi bygger en mur i Colorado. Vi bygger en nydelig mur. En som virker, sa Trump til forsamlingen.

Han påpeker altså at arbeidet er godt i gang. Det er bare det at delstaten Colorado slettes ikke grenser til Mexico og det blir neppe noen mur i Colorado for å hindre innvandring fra Mexico, all den tid Colorado ligger langt, langt unna Mexico. Men Colorado grenser til New Mexico i sør.

Mur

President Donald Trump har kjempet en lang kamp for å få midler til sin lenge lovede mur.

USAs forsvarsminister Mark Esper godkjente i september bruk av 3,6 milliarder dollar fra forsvarsbudsjettet til bygging av mur på grensa mot Mexico.

Byggingen av en ni meter høy stålkonstruksjon ved Mexico-grensa er i gang i Yuma i Arizona. Arbeidet begynte altså da Pentagon friga penger til Trumps murprosjekt.

Colorado River

Den såkalte muren langs Colorado River, som egentlig blir mer et gjerde, er det første av prosjektene som starter med penger fra forsvarsbudsjettet. Det foreligger få detaljer, utover at det er snakk om en ni meter høy stålkonstruksjon langs 8 kilometer av grensa. Denne delen av grensa skal i år ha hatt en stor økning av familier som migrerer til USA.

Og kanskje er det her snublefellen lå for Donald Trump. Colorado River løper fra delstaten Colorado gjennom Utah og så gjennom Grand Canyon i Arizona. Den går så gjennom mexico og ender i Californiabukten. Men delstaten Colorado, den grenser ikke til mexico i det hele tatt.

