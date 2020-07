Flere har advart om at en bølge nummer to kan komme i Europa i nær framtid, inkludert Storbritannias statsminister Boris Johnson.

Men eksperter mener en ny økning av smitte i Europa ikke vil være en bølge nummer to, men derimot en del av den første bølgen. Den vil gå opp og ned og ha lokale oppblussinger i lang tid framover.

– Vi er ikke i begynnelsen av en andre bølge. Det er bare en fortsettelse av at viruset finnes i samfunnet vårt, påpeker Pamela Vallely, virolog ved Manchester universitet.

Advarer

Selv om daglige tall øker i flere land, er de ikke i nærheten av hva de var under toppen av epidemien i Europa. Likevel advarer myndighetene i en rekke land nå om at befolkningen ikke må slappe av.

Dette er noen av landene som nå ser en økning i antall daglige smittede:

Spania

Den siste uka har man sett en firedobling av antall daglige nye regsistrerte smittede i Spania sammenlignet med en periode i juni da smittetallene var på det laveste siden utbruddet skjøt fart, ifølge tall fra Worldometers. Situasjonen er kontrollert i det meste av landet. Det er i området nordøst i landet, særlig i Catalonia, at tallene øker.

Regionen har innført tiltak som blant annet å stenge barer og utesteder. Regionale myndigheter mener regionen er inne i svært avgjørende dager akkurat nå, dersom man skal unngå en eksplosiv utvikling igjen i landet som var et av de hardest rammede i vår.

Enkelte land, inkludert Norge og Storbritannia, har gjeninnført karanteneregler for innreisende fra Spania.

Belgia

Belgia har sett en oppblussing av smitte de siste tre ukene, og har allerede gjeninnført strengere restriksjoner, i forsøk på å unngå en full nedstengning igjen:

* Nærkontakter begrenses til fem personer utenom nære familiemedlemmer (gjelder ikke barn under 12 år) de neste fire ukene.

* Offentlige arrangementer begrenses til maks 100 personer innendørs og maks 200 utendørs.

Utviklingen i Belgia har ført til at den norske regjeringens reiseråd til landet endres fra grønt til rødt fra og med lørdag, kunngjorde Utenriksdepartementet torsdag ettermiddag.

– Nye innhentede tall viser at Belgia ligger på 27,5 nye tilfeller per 100 000 innbyggere de siste 14 dagene, og trenden går oppover, sa overlege Siri Helene Hauge ved Folkehelseinstituttet tidligere denne uka, og varslet allerede da at Belgia kunne bli rødt.

Personer som kommer til Norge fra røde land må i karantene i ti dager.

Tyskland

Epidemien i Tyskland har alltid vært langt mindre dramatisk enn i de andre store vesteuropeiske landene, som Storbritannia, Italia, Spania og Frankrike. Men Tyskland har sett en økning av tilfeller i det siste, og tyske myndigheter har kalt økningen av smittetilfeller de siste to ukene dypt bekymringsfull.

– Folk blir smittet overalt. Bryllup, møter med venner og dessverre også ved aldershjem og helseinstitusjoner. Vi er bekymret for at det kan være en ny trend, sa Ute Rexroth ved folkehelseinstituttet Robert Koch i Tyskland nylig.

Frankrike

Frankrike registrerte nesten 1.400 nye smittetilfeller onsdag denne uka. Det var det høyeste daglige antallet på en måned, ifølge tall fra Worldometers. Mye av framgangen etter slutten av perioden med nedstengning er i ferd med å bli borte, advarer helsemyndighetene i Frankrike.

Frankrike er et av landene som ble nevnt av Storbritannias helseminister Matt Hancock torsdag, da han uttrykte bekymring for utviklingen i Europa. Storbritannia har gjeninnført karantene for reisende fra Spania, og kan gjøre det samme med flere land innen få dager, sa Hancock. Han sa ikke direkte at dette vil gjelde Frankrike, men nevnte landet.

– Tallet på smittede har gått sterkt opp i noen land i Europa. Frankrike har nå flere smittede enn vi har daglig, og i Spania så vi at tallene gikk opp, som er grunnen til at vi handlet raskt, sa Hancock torsdag.

I Storbritannia, som har vært ekstremt hardt rammet, har antall nye daglige smittede ligget ganske stabilt den siste måneden. Flere kommuner og byer i England har likevel trappet opp de lokale restriksjonene igjen etter mindre lokale utbrudd av koronaviruset.

Flere land i Øst-Europa

I motsetning til landene nevnt over hadde de fleste land i Øst-Europa lave smittetall de første månedene av epidemien i Europa. Men nå er tallene på full fart på vei oppover i en rekke land øst i Europa og på Balkan.

Blant landene i øst og på Balkan som ser en økning finner vi Kroatia, Bulgaria, Romania og Albania.

