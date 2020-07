Donald Trump kalte forrige uke New York-ordfører Bill de Blasios planer om et Black Lives Matter-maleri i samme gate som Trump Tower, for et symbol på hat.

Nå er de altså i gang med maleriet rett utenfor Trump Tower, hvor Trump selv har en lelilighet, melder blant andre USA Today.

Hele gaten vil være stengt til søndag for at maleriet skal bli ferdig.

Også New Yorks borgermester deltok i malingen torsdag.

I en rekke Twitter-meldinger gikk presidenten knallhardt ut mot maleriet i 5th Avenue i New York, som han mener blant annet «motarbeider politiet» og «ødelegger denne luksusgaten».

NYC is cutting Police $’s by ONE BILLION DOLLARS, and yet the @NYCMayor is going to paint a big, expensive, yellow Black Lives Matter sign on Fifth Avenue, denigrating this luxury Avenue. This will further antagonize New York’s Finest, who LOVE New York & vividly remember the....