«Minisupertirsdag» kan gi en kraftig pekepinn på om det begynner å bli kroken på døra for Bernie Sanders. Når Demokratene holder nominasjonsvalg i seks delstater tirsdag, står mye på spill for Sanders. Det er den største runden siden supertirsdag for en uke siden, da Joe Biden gjorde tidenes comeback.

Men det er særlig en delstat Sanders satser stort på, og som kan si mye om hvor det bærer i nominasjonsprosessen blant Demokratene: rustbeltestaten Michigan.

Derfor har han brukt all sin tid i det siste i denne staten, og avlyste blant annet et arrangment i Mississippi til fordel for Michigan.

– Ikke bare har staten det største antallet delegater (125) på tirsdag, men er også staten som a) Sanders vant i nominasjonsvalget i 2016 og b) han trolig er nødt til å vinne igjen dersom han skal vise at han kan slå Biden i delegatracet, påpeker CNN-redaktør Chris Cillizza i en analyse.

Hør podkast fra Dagsavisen og AmerikanskPolitikk.no om veien videre i Demokratenes nominasjonsvalg her:

Rustbeltet

For fire år siden ble Michigan den store oppmuntringen for Bernie Sanders, da han vant mot Hillary Clinton i nominasjonsvalget, etter å ha blitt slått av Clinton i supertirsdagen like før. Nå er det viktig for Sanders å sikre seg nok en seier i Michigan, og han har derfor drevet valgkamp der i tre dager.

– Vi jobber så hardt vi kan fordi Michigan er veldig, veldig viktig i prosessen. Vi håper å repterere seieren vi fikk i 2016, sa Sanders søndag.

Michigan er viktig fordi det ligger i det såkalte rustbeltet av industristater som er så viktig når man skal vinne et presidentvalg i USA. Donald Trump vant i Michigan i 2016 mot Clinton. Hvordan det går i Michigan for de demokratiske kandidatene kan dessuten ha betydning for andre stater i Midtvesten i den demokratiske nominasjonsprosessen.

– Michigan er en viktig stat å gjøre det bra i fordi sakene som angår innbyggerne her er saker som går igjen overalt i landet, så et sterkt budskap og resultat her vil være til ekstremt stor hjelp i nominasjonen, sier Rashida Tlaib, representant i Representantenes hus og en tilhenger av Bernie Sanders, til The New York Times.

Støtter Biden

Før supertirsdag hadde Bernie Sanders favorittstempel, men dette er nå overtatt av Joe Biden etter at han vant i 10 av 14 stater den dagen. California har ennå ikke et ferdig resultat, nær en uke etter primærvalget der. Det er ventet at Sanders går ut som vinner der, men kanskje ikke så klart som det lå an til. Det vil ha noe å si for antall delegater hver av dem får fra den folkerike staten. Det er antall delegater totalt som til slutt vil avgjøre hvem som vinner nominasjonen.

Joe Biden har momentum i nominasjonsvalget nå. Foto: NTB scanpix

Biden er blitt sterkt hjulpet av at de andre profilerte tidligere kandidatene, Pete Buttigieg, Amy Klobuchar og Michael Bloomberg, har stilt seg bak ham. Denne helgen gikk også Kamala Harris ut med sin støtte til Biden. Hun var tidligere kandidat, men trakk seg allerede før nominasjonsvalgene begynte.

Les også profil på Joe Biden: Det kunne knapt sett lysere ut for unge Joe Biden. Så skjedde hans livs store tragedie

Biden leder

Det er også Biden som har mest grunn til å være optimistisk foran Michigan-valget: Han leder med god margin der, ifølge de siste målingene i oversikten på analysestedet RealClearPolitics.

Eksperter tror det blir vanskeligere for Sanders å vinne i Michigan i år enn i 2016 av flere grunner: Det er ventet at flere svarte og forstedsvelgere vil delta nå enn for fire år siden (noe som taler til Bidens fordel), og Biden har større appell til uavhengige og hvite arbeiderklassevelgere enn Clinton hadde.

Sanders må først og fremst satse på å veie opp med sterk deltakelse blant de unge.

– Hvis de stemmer, kan Bernie vinne. Hvis ikke, vinner Biden, sier Bruce Fealk, Sanders-aktivist i Michigan, til Politico.

I tillegg til Michigan skal statene Mississippi, Missouri, Idaho, North Dakota og Washington i ilden tirsdag.

Les også:

Dette vil Bernie Sanders gjøre om han blir president

Dette vil Joe Biden gjøre om han blir president