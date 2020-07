Her lever ett av tre barn uten foreldre – nå truer korona

Nedstenging og restriksjoner i kampen mot koronaviruset er i ferd med å føre til en virkelig krise i Eswatini, for mange fortsatt mer kjent som Swaziland, frykter SOS-barnebyer. Landet var allerede i trøbbel fra før, advarer de.

– Uvitenhet om det som skjer er problemet for oss som samfunn. Det skaper frykt, sier Mkhawulo Hlubi til Dagsavisen om koronasituasjonen.

Han er familierådgiver og koordinator i SOS-barnebyers familieprogram i byen Nhlangano, sør i Eswatini. Han understreker at hans uttalelser i saken er meninger basert på egne erfaringer.

Ung befolkning

Eswatini har en ung befolkning, og rundt halvparten av de litt over en million innbyggerne er under 18 år. Landet har også verdens høyeste forekomst av hiv per innbygger. Nesten en tredel av befolkningen er rammet.

SOS-barnebyer har i flere år blant annet jobbet med å hjelpe familier ta vare på barna sine. Utdanning og det å sikre familien ei lønn å leve av, er noen av innsatsområdene.

– Situasjonen blir bedre, men på grunn av familieseparasjon og barn som blir forlatt, har vi fortsatt tilfeller der barn er aleine og flere som bor med besteforeldrene sine, forteller Hubli.

SOS-barnebyer trekker fram fire konsekvenser av koronaviruset:

* 33 prosent av barna i landet lever uten foreldre. Mange av dem bor hos besteforeldre, en aldersgruppe som ofte er i risikogruppa hvis de smittes av korona.

* Sosial distanseringer er ikke mulig på samme måte som i Norge. Mange er avhengige av å dra ut for å kjøpe og selge mat og andre varer for å overleve.

* Influensasesongen nærmer seg, og like symptomer gjør det vanskelig å skille mellom de to virusene.

* Barn sulter når de ikke får gå på skolen. Mange barn i Eswatini får et måltid på skolen, for noen er det dagens eneste. Allerede før koronautbruddet var et av fire barn under fem år feilernært.

–For fem år siden innførte regjeringa matordningen på skolene, der barna får lunsj servert. Når skolene er stengt er denne muligheten fjernet for barn som ellers ikke får andre måltider, sier Hlubi.

– Noen har også en avtale med skoler der de får dobbeltporsjoner, så barna også har noe å spise på kvelden. Nå har ikke de barna det måltidet, og de har ingen steder å få mat, fortsetter han.

Få smittet

I skrivende stund har Eswatini over 1700 bekreftede smittetilfeller, og det er meldt om 21 koronarelaterte dødsfall. Hlubi frykter imidlertid at det er store mørketall, og sier han selv har forsøkt å bli testet tre ganger, uten hell.

I likhet med mange andre land verden over, stengte Eswatini ned i mars i håp om å begrense spredning av viruset. I juli har flere av restriksjonene blitt løftet, og da Dagsavisen snakket med Hubli hadde noen eldre barn fått vende tilbake til skolebenken.

– Det er litt skummelt. Spørsmålet mange har, er hvorfor vi hadde lockdown til å begynne med. Hva har endret seg nå? ifølge Hlubi.

Han forteller at lokale medier har skrevet om engstelige skolebarn, der flere sliter med konsentrasjon fordi de er redde. Samtidig har gjenåpningen av skolene ført til en økning i antall smittetilfeller flere steder, ifølge ham.

– Det de kaller den nye normalen er vanskelig for barna. Det er mye usikkerhet, sier Hlubi.

Nedstengingen har også hatt konsekvenser for landets økonomi. Samtidig frykter Hlubi hva som vil skje etter en fullstendig gjenåpning, og da særlig av skolene. Han mener sjansen for mer smittespredning i skolen er større i Eswatini, enn for eksempel i land som Norge.

– Hvis et barn i en klasse på 40 blir smittet, er risikoen for at de smitter andre høy. Da er de 40 familiene de går tilbake til i risiko. Vår kultur er at vi fungerer som en gruppe, der alle hjelper alle. Vi har mye kontakt, sier han

Frykter smitte fra nabolandet

Kongedømmet Eswatini byttet i 2018 offisielt navn fra Swaziland. Kongen sitter på all makt i landet, selv om flere borgerrettsreformer ble innført på midten av 2000-tallet, skriver FN-sambandet. Det er store ulikheter mellom fattig og rik, i tillegg til at både kvinner og LHBTI+-personer regelmessig diskrimineres.

Eswatini grenser mot Sør-Afrika og Mosambik. Der både Eswatini og Mosambik så langt har få bekreftede tilfeller av korona, har smitten i Sør-Afrika økt kraftig den siste tida og landet er hardest rammet på det afrikanske kontinentet.

En kvinne sitter foran et hus i Eswatini. Foto: Bjørn-Owe Holmberg/SOS-barnebyer

300.000 tilfeller er passert, og helsevesenet står i fare for å bli overbelastet, ifølge NTB.

Hlubi sier utviklingen i Sør-Afrika opptar mange i Eswatini, og flere jobber i nabolandet.

– Hver dag ser vi nyhetene derfra, og vi får meldinger om økning i smitte. Det skaper også mye frykt og bekymring. Spørsmålet er når så mange er syke og har dødd der, hvorfor lærer vi ikke av dem og prøver å gjøre det annerledes. Frykten er at vi her følger Sør-Afrika. Da de stengte ned, gjorde vi det samme, det samme da de åpnet igjen, forteller han.

