– Vi skylder disse folkene mye sa Biden om helsearbeiderne før han gjorde seg klar til å få koornavaksine ved Christiana Hospital i Newark, Delaware mandag.

Han tok seg også tid til å skryte av Trump-administrasjon, noe som skapte oppsikt i USA.

– Jeg vil gjerne takke administrasjonen for sitt arbeid. De har gjort en god jobb og fått fram en vaksine kvikt, sa Biden.

Så var det tid for vaksine.

– Jeg er klar, sa Biden før han fikk vaksinen.

Pfizer-Biontech-vaksinen som Biden fikk, tas i to doser med tre ukers mellomrom. Vaksinen gir full effekt én uke etter andre dose er tatt, skriver NTB.

– Du er vel fryktelig opptatt for tiden, spurte Biden helsearbeideren om.

Dette kunne hun bekrefte før hun satte sprøyten i Biden venstre overarm.

100 millioner doser

En akuttsykepleier ved Hartford Hospital i Connecticut ble mandag den første til å få en sprøyte med Modernas

vaksine, som fredag ble hastegodkjent for bruk av myndighetene, skriver NTB.

– Jeg føler meg privilegert, sa Mandy Delgado.

Pfizer-Biotechs vaksine ble tatt i bruk for én uke siden, og innen utgangen av januar skal 50 millioner amerikanere ha fått

den første dosen av denne, opplyser helseminister Alex Azar.

Innen mars skal 100 millioner etter planen ha fått minst én dose med en av de to vaksinene, ifølge ham.

Hardt rammet

Selv om opptrappingen av vaksinering er godt nytt, opplever USA samtidig rekordhøy smittespredning og troner i toppen i verden i antall koronadødsfall, skriver NTB.

Over 18 millioner har hittil fått påvist koronasmitte i USA, der det er registrert over 325.000 koronarelaterte dødsfall.

USA har dermed 98 koronadødsfall per 100.000 innbyggere, nesten fem ganger mer enn gjennomsnittet i verden og over 13 ganger mer enn i Norge, som har sju koronadødsfall per 100.000 innbyggere.

Fredag ble det meldt om ny rekord i antall koronadødsfall i USA med 2.814, og lørdag fikk nærmere 250.000 påvist smitte. Også det var ny rekord.

Over 113.000 koronasmittede var mandag innlagt på sykehus i USA.

