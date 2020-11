Her er toppene i Bidens nye team

Navnene på flere av personene Joe Biden ønsker eller har utpekt til en rekke sentrale poster under seg når han blir president, er nå ute. Det gjelder både ministerposter og andre jobber.

Natt til tirsdag norsk tid ble det klart at president Donald Trump og det føderale organet GSA har gitt påtroppende president Joe Biden grønt lys for å begynne overgangsperioden før maktovertakelsen 20. januar – selv om Trump fortsatt insisterer på at han «kjemper fortsatt».

Kunngjøringen gjør overgangsarbeidet langt lettere for Biden. Han er allerede godt i gang med å sette sammen sitt nye team.

De første navnene tyder på at Biden ønsker en variasjon både når det gjelder kjønn, alder og etnisk bakgrunn, som har tidligere har sagt han vil. Hans administrasjon skal «se ut som Amerika», har han sagt.

Selv om flere navn er kjente, tyder navnene som foreløpig er ute også på at Biden velger seg ekspertise framfor store navn, påpeker CNN.

– Valgene er en fundamental motsats til trumpismen, mener politisk kommentator Gregory Krieg i en analyse i CNN. Han trekker blant annet fram satsningen på en egen klimarådgiver, og at Biden velger personer som har stor ekspertise på sine områder.



Her er noen av navnene:

John Kerry

Klima-utsending

Joe Biden har sagt han skal satse på klima, og har opprettet en egen post som internasjonal klimautsending. Den skal bekles av John Kerry, som var utenriksminister under Barack Obama. Kerry var USAs sjefforhandler til Paris-avtalen på klima, som Biden har sagt at USA igjen vil slutte seg til etter at Trump trakk landet ut av den. John Kerry fyller snart 77 år og er svært erfaren. Han stilte som presidentkandidat i 2004, men tapte mot George W. Bush.

En av dem som er svært fornøyd med valget, er Espen Barth Eide, energi- og miljøpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet.

– Jeg mener han er helt perfekt i den jobben, sier Eide til NTB.

Eide var selv utenriksminister i Norge da Kerry overtok som utenriksminister i USA i 2013, og sendte umiddelbart gratulasjon til Kerry.

Janet Yellen

Finansminister

74 år gamle Janet Yellen ligger an til å bli første kvinne som blir finansminister i USA. Hun er ønsket av Joe Biden i den sentrale posten. Hun vil i så fall overta i en periode da koronakrisen har skapt store probemer i amerikansk økonomi.

Janet Yellen ble et kjent navn også utenfor USA da hun var sentralbanksjef fra 2014 til 2018, i en periode da landet fortsatt slet etter finanskrisen.

– Hun vil være et fremragende valg som finansminister. Hun er smart, tøff og prinsippfast, skriver senator Elizabeth Warren på Twitter.

Tony Blinken

Utenriksminister

Mandag bekreftet Joe Biden at han vil nominere Tony Blinken (58) til posten som utenriksminister. Blinken var fra 2015 til 2017 viseutenriksminister under daværende utenriksminister John Kerry i president Barack Obamas administrasjon.

Han har også to års fartstid som nestkommanderende for landets nasjonale sikkerhetsrådgiver og var sentral i arbeidet med å utforme Obamas politikk overfor Afghanistan, Pakistan og Iran. Blinken har markert seg som en trofast støttespiller for Israel og forsvarte blant annet landets bombing av Gazastripen i 2014 der over 2.250 palestinere ble drept, flertallet av dem sivile, skriver NTB.

Linda Thomas-Greenfield

FN-ambassdør

Linda Thomas-Greenfield (68) er nominert som USAs FN-ambassadør. Hun har tidligere vært USAs ambassadør til Liberia, og var statssekretær i utenriksdepartementet med ansvar for Afrika under Obama.

Avril Haines

Direktør for nasjonal etterretning

Avril Haynes er nominert som direktør for nasjonal etterretning. Dersom hun blir godkjent, blir hun første kvinne som inntar den viktige posten. Hun er tidligere visedirektør i CIA, og tidligere assisterende nasjonal sikkerhetsrådgiver under Obama. Haines spilte en viktig rolle da Obama trappet opp bruken av droner i likvidering av påståtte terrorister i en rekke land, noe menneskerettsorganisasjoner hevder var brudd på internasjonal lov, skriver NTB.

Alejandro Mayorkas

Minister for innenriks sikkerhet

Cubanskfødte Alejandro Mayorkas (60) er nominert til posten som minister i departementet for innenriks sikkerhet, som har ansvar for USAs immigrasjonspolitikk. Mayorkas vil være den første med latinamerikansk bakgrunn og den første immigranten som innehar denne jobben, skriver The New York Times.

