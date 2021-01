Den republikanske senatoren Lindsey Graham har vært blant Donald Trumps sterkeste støttespillere de fire siste årene. Senest første juledag spilte de golf sammen.

Etter at rasende Trump-tilhengere stormet Kongressen denne uka satte han foten ned. Det var det flere av Donald Trumps supportere som mislikte (se video lenger ned i saken).

Graham holdt et brennende innlegg da Kongressen gjenopptok prosessen med å godkjenne Joe Biden som ny president.

Lindsey Graham brøt offentlig med Donald Trump etter stormingen av Kongressen tidligere denne uka. Foto: Alex Wong / Getty Images / AFP / NTB

– Trump og jeg har hatt litt av en reise. Jeg hater at det må ende slik. Gud, jeg hater det. Alt jeg kan si er; ikke regn med meg mer. Nok er nok, sa Graham, som representerer Sør-Carolina.

Omringet av Trump-tilhengere

At Graham nå vender ryggen til den avtroppende presidenten, har åpenbart falt mange Trump-tilhengere tungt for brystet. Da Graham fredag var på Reagan National Airport, ble han omringet og hetset av en gruppe som mener Graham har sviktet både dem og nasjonen.

«Forræder. Forræder. Forræder», ropte flere av dem mot ham mens han ble eskortert vekk av sikkerhetsvakter. En kvinne kalte ham en løgner, mens en annen sa «Du jobber for folket. Du jobber for oss, hører du meg?».

«En dag vil de ikke være i stand til å gå nedover gata»

Flere videoer av hendelsen florerer på nettet. «Du så hvordan vi omringet ham», sier en mann i en av videoene etter at konfrontasjonen er over, skriver CNN.

«Hvis vi virkelig var voldelige mennesker, kunne vi gjort slutt på ham der og da. Men vi gjorde ikke det, vi stilte ham bare spørsmål», sier mannen.

I en annen video, som Politico har fått tilgang til, kan man se en kvinne som sier: «En dag vil de ikke være i stand til å gå nedover gata. Det er i dag». Kvinnen har på seg en QAnon-t-skjorte der det står «Jeg elsker Trump».

Kevin Bishop, Lindsey Grahams kommunikasjonsdirektør, gir denne kommentaren til CNN i forbindelse med hendelsen.

– Vi diskuterer ikke sikkerhetsspørsmål knyttet til senator Graham.

En talsperson for flyplassen sier til samme TV-kanal at ingen er blitt siktet i forbindelse med hendelsen.

Qanon-leder: – Kom til Washington fordi Trump ba om det

Det er uklart om personene som trakasserte Lindsey Graham var blant dem som deltok i det dødelige angrepet på Kongressen som førte til at fem mennesker mistet livet, skriver Politico. Det gjorde utvilsomt Qanon-lederskikkelsen Jake Angeli, som er pågrepet etter kongressopprøret. Han ringte selv til FBI for å fortelle at han hadde deltatt i stormingen.

Angeli, hvis fulle navn er Jacob Anthony Angeli Chansley, er blitt et av selve ikonene på det voldelige opprøret. Konspirasjonsteoretikeren deltok i opprøret med sin velkjente vikinghjelm og pelshatt, i bar overkropp med ansiktsmaling i fargene til det amerikanske flagget, skriver NTB.

Jake Angeli, med sin karakteristiske vikinghjelm og pelslue, inne i kongressbygningen under onsdagens storming. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP / NTB

Han ringte selv inn til FBI og bekreftet at det var han som figurerte i flere bilder fra opprøret, blant annet sittende i visepresidentens stol i Senatet. CNN skriver at politirapporten om pågripelsen av Angeli er en av de sterkeste indikasjonene på at det var et koordinert opprør som fant sted.

– Chansley opplyste at han kom som del av en gruppeinnsats, med andre patrioter fra Arizona, etter at presidenten ba om at alle patrioter måtte komme til Washington 6. januar, heter det i politirapporten.

Angeli er en velkjent skikkelse i det løst sammensatte og konspiratoriske Qanon-miljøet og en ihuga Trump-supporter.

Pelosi: Kongress-opprørere valgte «hvithet» over demokratiet

Demokraten Nancy Pelosi, flertallsleder i Representantenes hus, gikk i et nettmøte med velgere hardt ut mot den i hovedsak hvite mobben som tok seg inn i Kongressen med makt onsdag, skriver NTB.

– Det har vært en åpenbaring for verden å se at det er mennesker i landet vårt, ledet av presidenten, som for øyeblikket har valgt sin hvithet over demokratiet, sa hun.

Nancy Pelosi, demokratenes flertallsleder i Representantenes hus. Foto: J. Scott Applewhite / AP / NTB

Pelosi ser ut til å arbeide for avstemning om en ny riksrettstiltale mot president Donald Trump allerede mandag, et trekk som har bred støtte blant partifellene hennes.

Hun sa ingenting lørdag om hvorvidt en endelig avgjørelse er tatt, men sa at Trumps «medvirkning» og «tilskyndelse» både må og vil bli fulgt opp, skriver NTB.

