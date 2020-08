Her ble 67.000 nye smittede registrert på et døgn

Koronaepidemien har eksplodert i verdens nest mest folkerike land. Onsdag satte India en dyster rekord i antall nye smittede på et døgn, med 66.999 nye registrerte, ifølge det indiske helsedepartmentet. Og smittekurven går bratt oppover, viser en oversikt fra Worldometers: Tallene over daglige nye smittede er doblet på en måned. 15. juli var tallet på nye registrerte det siste døgnet 32.682.

Hver eneste dag de siste 14 dagene har India registrert over 50.000 nye smittede. Det totale antallet er nå over 2.4 millioner, og over 47.000 er døde.

– Kritisk for de fattige

Landet ligger på tredje plass etter USA og Brasil over antall smittede. Med utviklingen de siste ukene og den store befolkningen i India, er bekymringen stor for ukene framover.

– Når man ser at antall smittede øker så fort er det en indikator for hvordan epidemien utvikler seg, sier Nora Ingdal, utenlandssjef i Redd Barna, til Dagsavisen.

Helsearbeidere på vei gjennom et marked i Mumbai etter å ha foretatt testing i slummen. Foto: NTB scanpix

Selv om økt testkapasitet trolig er en årsak til økningen av registerte smittede, er det ingen tvil om at smittepredningen utvikler seg raskt i India.

– Man må dessuten regne med at mørketallene er store i et land med så mange innbyggere. Dette er spesielt kritisk for de fattige på landsbygda, som er dårligere forberedt på å håndtere smittebølgen enn i byene. Også for de 74 millionene som lever i slummene er viruset en enorm trussel. De lever skulder til skulder, uten mulighet til sosial distansering og med liten tilgang til rent vann og hygieniske artikler, sier Ingdal.

– Mange kritisk koronasyke personer i India blir dessuten avvist av sykehusene i mangel på nok senger, sykehusansatte og utstyr. Og vi ser at det er de fattigste som rammes hardest, sier Nora Ingdal.

Mistet inntekten

Redd Barna er svært bekymret for hvordan både epidemien i seg selv, og restriksjonene som følger av den, rammer de aller fattigste, og særlig barna. Skolene er fortsatt stengt i India, og nedstengninger ellers har ført til store økonomiske følger for mange familier.

En undersøkelse foretatt av Redd Barna blant over 7.000 husholdninger med barn i, viste følgende:

* Åtte av ti husholdninger har mistet inntekt som følger av covid-19-epidemien.

* Åtte av ti husholdninger mangler penger til å betale daglige utgifter.

* Fem av ti husholdninger manglet nok penger til mat.

– India står i en svært vanskelig situasjon. Da landet valgte å stenge ned for å håndtere spredningen av viruset, mistet mange arbeidet sitt og dermed inntekten. Dette resulterte i at flere gikk sultne og hadde ikke råd til helt grunnleggende ting som mat, vann og strøm. Mange familier klarte ikke å betale regningene sine, og flere begynte å ta opp lån. Det er blitt forferdelig kritisk økonomisk for mange, sier Nora Ingdal.

– Med det samme landet begynte å åpne opp, spredde viruset seg i rekordfart igjen og ser nå ut til å være helt ute av kontroll, sier Ingdal.

Skoler fortsatt stengt

India stengte skolene og universitetene i mars som en del av en kraftig nedstengning av hele samfunnet.

– Tilgangen på fjernundervisning er dårlig. 40 prosent av barna i undersøkelsen har ikke fått tilgang til undervisning overhodet, sier Ingdal.

Undersøkelsen ble foretatt i april til juni. Siden har det vært lettelser i en del restriksjoner, men skolene holdes stengt. Det er foreløpig uvisst om man vil starte en gradvis gjenåpning etter 1. september, men i så fall vil det trolig være snakk om de eldste trinnnene. Et flertall av delstatene er imot å gjenåpne skolene så lenge epidemien er på frammarsj i landet, skriver The New Indan Express denne uka.

– I tillegg ser vi at barn i denne perioden er blitt enda mer utsatt for menneskehandel, barnearbeid, vold og overgrep, sier Ingdal.

Da Indias regjering kunngjorde nedstengning av landet i mars, rammet det særlig én gruppe hardt: de millioner av migranter som opprinnelig kommer fra landsbygda, men som har flyttet inn til storbyene, der de jobber i uformell sektor. Nedstengningen førte til at mange av dem prøvde å komme seg ut av byene og til hjemstedene. Det har ført til en urolig og utrygg situasjon for tusener av barn i India.

«Få» døde?

Selv om antall døde av covid-19 stiger, er tallet relativt lavt i forhold til andre land. Mens India har rapportert 47.000 døde og 2.4 millioner smittede, har for eksempel Storbritannia 41.000 døde selv om landet har rapportert langt færre smittede; 313.000, ifølge Worldometers.

Mange epidemiologer mener en årsak er at India har en ung befolkning. En teori er også at mange kanskje er immune etter andre typer koronavirus tidligere. Men flere eksperter mener statistikken ikke viser et korrekt antall døde av covid-19 i India, og at antall som har dødd av eller med denne sykdommen er underrapportert, fordi det i stedet meldes inn andre underliggende eller tilleggssykdommer som dødsårsak, melder BBC.

