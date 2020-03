Av Elisabeth Bergskaug - ABC Nyheter

Det svenske Trafikverket planlegger å bygge Sveriges første, permanente elektriske vei, hvor biler kan lade mens de kjører. Det kan også bli den første av sitt slag i verden.

Det er foreløpig ikke bestemt hvor el-veien skal gå, men Trafikverket står igjen med to kandidater: Langs E20 mellom Örebro og Hallsberg, eller langs vei 73 mellom Nynäshamn og Västerhaninge.

På sikt er målet at el-veier skal bli en del av det svenske transportsystemet, men enn så lenge er ulike konsepter i testfasen.

Før Sveriges første, permanente el-vei kan bygges, må myndigheten velge hva slags teknologi de vil benytte seg av. Derfor pågår det nå fire testprosjekter hvor ulike teknologiske konsepter testes ut. Det første testprosjektet ble igangsatt allerede i 2016, og innebærer at biler får strøm via kjøreledninger i luften over veibanen.

Testprosjekt nummer to ble igangsatt i 2018. En strømførende skinne er frest ned i veien, og gir strøm til lastbiler gjennom en elektrisk arm montert under testkjøretøyene.

Det tredje testprosjektet igangsettes i mai, og er også basert på en ledningsteknologi, hvor strømførende aluminiumsskinner freses ned i asfalten.

Koblingsfri lading

Det fjerde testprosjektet åpner i starten av mars, på øya Gotland, ifølge Teknisk Ukeblad. Det har fått navnet Smartroad Gotland.

Konseptet er en induktiv ladeløsning, og den eneste av de fire testprosjektene som er trådløst, og ikke krever fysisk kobling mellom bilen og veien.

Det meste av trådløs lading i dag er såkalt induktiv lading. Induktiv lading fungerer ved at en sender (laderen) og en mottaker (eksempelvis i en telefon) inneholder spoler av metall. Senderspolen genererer et elektromagnetisk felt som mottakerspolen fanger opp og gjør om til strøm.

Electreon er selskapet bak induksjonsteknologien. På sine hjemmesider forklarer selskapet at konseptet fungerer ved at strømførende gummimatter med kobberspoler legges under asfalten, og kobles til et strømnett i nærheten. Veien vil se ut som en helt vanlig vei.

For at et kjøretøy skal kunne lade på veien, må det monteres en mottaksplate på undersiden av kjøretøyet. Hver mottaksplate kan ta imot 25 kW strøm. Større kjøretøy, som busser og vogntog, kan montere flere mottaksplater for å ta imot mer strøm. Avstanden mellom veien og mottaksplatene kan være inntil 24 centimeter for at det skal fungere. Grus, is, snø og småstein i veibanen, skal ikke påvirke effekten. Dette skal undersøkes nærmere i praksis i testperioden.

Ønsker en pris på 4,6 mill. per kilometer

Tanken er at platene kan installeres på alle type kjøretøy: fossile og elektriske, lette og tunge. Selskapet mener deres veimodell kan erstatte behovet for tunge og produksjonskrevende batterier.

I testperioden skal flybussene som kjører til og fra flyplassen mellom Visby og flyplassen på Gotland teste ut teknologien i en strekning på 4,1 kilometer, hvor 1,2 kilometer er ladestrekninger.

Etter at testperioden er fullført, skal utstyret demonteres og fjernes.

– Vi vil vise at systemet vårt er svært konkurransedyktig og at det til og med kan være billigere enn strømoverføring via fast forbindelse. I tillegg er teknologien enkel å produsere, og krever ingen større inngrep i kjørebanen under installasjon, sier Stefan Tongur, forretningsutvikler for Electreon, til fagbladet Våre Veger.

En forskningsrapport fra Statens Vegvesen og Sintef om elektrisk infrastruktur for godstransport, har tidligere konkludert med at kjøreledning koblet til vei er raskeste og billigste metode for å elektrifisere tungtransporten. I rapporten står det induktiv lading har mange fordeler, men at løsningen er betydelig mer kostbar enn andre løsninger.

Electreon mener de skal klare å konkurrere på pris hvis de får til å rulle ut sin løsning i stor skala.

Testprosjektet koster totalt 116 millioner svenske kroner. 91 millioner kroner er dekket av det svenske Trafikverket. Resten er dekket av selskapet og ulike sponsorer. Eletreon har en ambisjon om at kostnaden på sikt skal ligge på cirka 500.000 dollar per kilometer, tilsvarende 4,6 millioner norske kroner.

Sverige er et av de europeiske landene som har kommet lengst i testing av elektriske veier, sammen med Tyskland og Frankrike. Trafikverket skal bestemme seg for hvilken løsning de vil bruke i sin første, permanente elektriske vei til høsten.

