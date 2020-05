Donald Trump landet tirsdag i Phoenix i Arizona. Der skal han besøke en fabrikk som produserer ansiktmaskser. Rådet over store deler av USA er å bruke nettopp slike masker, noe Trump selv ved flere anledninger sier han ikke akter å gjøre. Likevel er altså dette et av smittevernrådene.

Da han ankom flybasen var han altså uten maske. Det som også overrasker mange er at han ser ut til å håndhilse på guvernør Doug Ducey (R). På bildet som er fra en nyhetssending med Fox News hilser han på guvernøren skjult av en bil. Flere nyhetssendinger påpeker at duoen strakk ut hendene, men endte opp med å klemme hverandre i stedet.

Det hele ble påpekt av kommentarene fra CBS News.

Selv om Trump selv ikke vil bruke ansiktsmaske, eller munnbind, tror tydeligvis valgkampstaben hans at det er god butikk. De har nemlig bestilt opp røde masker med påskriften «Make America Great Again», litt i samme gate som capene han startet å selge under forrige valgamp, skriver Wall Street Journal.

N95

Trumps besøk i Phoenix er første gang han er ute av koronakaranten i Det hvite hus, melder AZcentral.

Honeywell International produserer materiuell til luftforsvaret, men er nå gått over til å lage ansiktsmasker for helsepersonell, såkalte N95-masker.

Fredag lettet deler av USA på restriksjonene. Restauranter, butikker og kjøpesentre åpnet i en rekke amerikanske delstater, mens demonstranter i andre delstater krevde at næringer fikk åpne.

I andre hardt rammede stater er det ikke tale om å løsne på restriksjonene. I New York, som er hardest rammet hittil av alle USAs delstater, kunngjorde guvernør Andrew Cuomo at delstatens skoler forblir stengt resten av skoleåret, melder NTB.

Varsler

Trump har problemer på flere fronter. En omplassert helsetopp i USA hevder Trump-regjeringen nektet å lytte til koronaadvarslene hans tidligere i år.

Rick Bright mistet stillingen sin som direktør for Biomedical Advanced Research and Development Authority for et par uker siden, skriver NTB.

Etaten er underlagt USAs helsedepartement og involvert i arbeidet med å utvikle vaksiner mot koronaviruset.

Bright mener han ble omplassert fordi han var skeptisk til utbredt bruk av malariamedisinen hydroksyklorokin mot covid-19. President Donald Trump har en rekke ganger tatt til orde for å bruke medisinen.

Ledelsen i helsedepartementet ønsket å få store mengder av medikamentet ut til rammede områder i New York, skriver Bright i sin offisielle klage, som ble innlevert tirsdag.

Selv mente han, i likhet med mange andre eksperter, at det var for lite vitenskapelig belegg til å bruke medisinen i stor skala. Han var også bekymret for farlige bivirkninger.

I klagen skriver Bright også at han forsøkte å advare om koronaviruset etter at Verdens helseorganisasjon (WHO) kom med en advarsel i januar.

Han møtte angivelig motstand fra ledelsen i helsedepartementet og helseminister Alex Azar.

– Han ga inntrykk av å ville nedtone denne katastrofale hendelsen, skriver Bright.

