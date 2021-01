Det britiske helsevesenet er i knestående, og frykten er at det kollapser. Man tror ikke toppen er nådd. Helsetopper har varslet en forverring av koronapandemien de neste ukene, og at man nå er inne i den farligste perioden siden epidemien begynte i Storbritannia.

Det er den nye og svært smittsomme varianten av koronaviruset man nå for alvor ser resultatene av i Storbritannia.

Overgår forrige topp

Lenge var ikke trykket like ille på sykehusene som i fjor vår, selv om det har vært flere smittede i høst. Men nå er alle tall blitt verre.

Dette er situasjonen nå:

* Antall daglige innleggelser av covid-pasienter i Storbritannia er langt større enn på toppen i fjor vår: Det er gjennomsnittlig rett oppunder 4.000 daglige nye innlagte over en sjudagersperiode nå, mens det på toppen i april ble lagt inn rundt 3.000 daglig over en sjudagersperiode.

* De daglige dødstallene er nå høyere enn i april i fjor: Nesten 1.000 daglige dødsfall i gjennomsnitt over siste meldte sjudagersperiode i januar, mens det var noe lavere på 900-tallet på toppen i april hvis man så på høyeste gjennomsnitt over en sjudagersperiode da.

* Daglige nye smittede er om lag 12 ganger så høyt nå som på toppen i fjor vår: I januar har nye registrerte smittede ligget på godt over 60.000 hver dag, mens tallet i april var rundt 5.000.

Når det gjelder den store økningen i antall smittetilfeller er økt testkapasitet en viktig årsak til økningen, men det faktum at langt flere nå legges inn enn i fjor vår, og at flere også i det siste har mistet livet, viser at situasjonen generelt er verre.

Pasienter til hoteller

– Dette er alles problem, sa professor Chris Whitty, som er sjefrådgiver overfor den britiske regjeringen på koronapandemien, denne uka.

– Det øker i alle deler av landet, sa han.

Han ber innstendig alle briter om å ta ansvar og følge de strenge tiltakene. Han sier det fortsatt vil ta flere uker før effekten av vaksineringen virker på det store bildet, og at disse ukene er svært viktige. Skolene ble stengt etter nyttår de fleste steder i landet.

Regjeringen har innført svært strenge tiltak i takt med smitteøkningen. Her statsminister Boris Johnson. Foto: AFP/NTB

Det er England som har de aller høyeste smittetallene i Storbritannia. Det er særlig i Sørøst-England og i London at den nye virusvarianten har festet grepet.

Presset på sykehusene i England er nå så stort at tusenvis at pasienter som er i ferd med å rekonvaliseres etter covid-19 skal skrives ut tidligere og plasseres på hotell for å frigjøre senger til alvorlig covid-syke, melder The Guardian. Disse pasientene må bli hjulpet av familie og slektninger med hjelp av helsepersonell der det trengs, er planen. Dette gjelder kun pasienter som ikke trenger en sykehusseng, men som fortsatt trenger å være i «beskyttede omgivelser», heter det.

Under 55

Presset på sykehusene kommer fordi så mange nå er smittet i Storbritannia. Den nye britiske virusvarianten begynte å spre seg for alvor før jul. Dette er ikke en farligere variant enn de andre variantene av covid-19-viruset, men smitter opp til 70 prosent lettere. Når flere blir smittet totalt, blir også flere alvorlig syke og må legges inn på sykehus.

Selv om viruset er mest dødelig for de aller eldste, er det mange yngre pasienter som også blir alvorlige syke, nå som så mange blir smittet.

En firedel av alle som er blitt lagt inn med covid-19 i det siste i England er under 55 år, sier lederen for helsevesenet (NHS) i England, Simon Stevens.

– Det er verdt å minne om at dette rammer alle aldre, sa han til parlamentsmedlemmer denne uka.

Tar man med pasienter opp til 65 år (fra 18 år) utgjør denne gruppen 40 prosent av innlagte, viser tall fra Public Health England. De mellom 65 og 84 år utgjør også 40 prosent, mens de over 85 utgjør 20 prosent. Mange av de aller eldste bor på sykehjem og blir ikke alltid innlagt på sykehus selv om de er alvorlig syke.

– I London har kanskje en av 30 nå smittet av koronaviruset, og i deler av London kan tallet være dobbelt så høyt, sa Stevens.

Vaksinerer i høyt tempo

Selv om mange middelaldrende også nå legges inn med covid-19 i Storbritannia, er det fortsatt slik at de som i størst grad blir alvorlig syke eller dør, er de eldste. Siden starten av den andre bølgen i september har de over 85 år den høyeste innleggelsesraten, etterfulgt av gruppen mellom 75 og 84 år.

Bekjempelsen av koronaepidemien i Storbritannia er nå en kamp mot klokka, der vaksineringen rulles ut mens smittetallene øker. Landet er blant dem som ligger best an i vaksinering, fordi myndighetene valgte å hastegodkjenne vaksinekandidater tidligere enn blant annet EU.

Helsearbeider Mark Reid får Pfizer-vaksinen ved International Centre for Life i Newcastle upon Tyne i England. Landet ligger godt an i vaksinering. Foto: Ian Forsyth/AFP/NTB

Regjeringens mål er å tilby 15 millioner i risikogruppen en første dose innen 15. februar, og regjeringen sier man er i rute. Så langt har minst 2.4 millioner mennesker fått minst en dose med vaksine.

– Det er lys i enden av tunnelen, og i begynnelsen av mars kommer vi nok ganske sikkert til å se en skarp nedgang i innleggelser og dødsfall, sier professor Anthony Harnden, nestleder i gruppen som rådgir regjeringen på vaksinering, til Sky News.

