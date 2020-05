Få byer har blitt hardere rammet av koronaviruset enn havnebyen Guayaquil i Ecuador, som New York Times skrev om i april. Over tre millioner mennesker bor i Ecuadors største by, som i mars og april ble fullstendig paralysert av koronaviruset. Så ille var utbruddet at byens helsevesen og begravelsesbyrået var så overarbeidet at de aller fleste som døde enten ble liggende der de døde, eller ble pakket i plastikk og lagt ut i gatene.

Byen var ikke på langt nær forberedt på hva som kom, og var ikke i nærheten av å kunne takle antallet pasienter eller det stadig økende tallet på døde. Det å få behandling på sykehus var sjanseløst, og når du døde var det ingen kister ledig. Ei heller var det noe system for å varsle de pårørende, slik at veldig mange verken fikk sagt farvel eller i ettertid har funnet igjen sine avdøde.

Lest denne?: Pandemiforsker mener vi bare ser toppen av isfjellet i koronapandemien (+)

– Vi trenger et sted vi kan minnes han

CNN skriver fredag om Arturo Ramos, som er blant dem som har mistet et familiemedlem i den ecuadorianske storbyen. Ramos måtte oppsøke elleve sykehus, før han fant noen som var villig til å behandle faren Flavio. Det første som møtte han på sykehuset, var døde kropper som lå over alt, mens helsepersonellet febrilsk prøvde å gjøre det de kunne for de pasientene som fortsatt var i live.

Dagen etter han ble lagt inn, døde Flavio som følge av koronaviruset. Det var 1. april, og den dag i dag har Arturo og familien fortsatt ikke fått sagt farvel til faren, siden sykehuset han døde på har mistet oversikten over de avdøde. Det samme er situasjonen på veldig mange sykehus i byen, og dermed er det nærmest umulig for mange å få sagt et endelig farvel.

– Vi trenger et sted å gå der vi kan minnes han. Vi trenger å kunne gå til graven hans, og plante blomster. Akkurat nå er det ingenting vi kan gjøre, og det er hjerteskjærende, sier Ramos til CNN.

Les også: Svensk epidemiolog tror Norden vil ta igjen Sverige i antall dødsfall

Døde pasienter ble liggende i dagesvis

Tre leger som CNN har snakket med beskriver situasjonen på det verste i mars og april som totalt kaos, med et helsevesen totalt ute av stand til å hjelpe de pasientene som kom inn.

– Folk var skrekkslagne og livredde, og som lege behandlet du ofte folk som døde mens du behandlet dem. Det var ingenting vi kunne gjøre, så vi prøvde å behandle dem så godt vi kunne før de døde, og vi gikk videre til neste pasient, forteller en av legene som ønsket å forbli anonym i frykt for å miste jobben.

– De døde pasientene hopet seg opp, og ingen hadde tid til å frakte dem fra sykehuset til likhuset. Dermed ble de bare liggende på gulvet, av og til i flere dager i påvente av at noen skulle komme og hente dem. Vi gikk raskt tomme for likposer, og hadde rett og slett ikke noe sted å gjøre av de som døde, forteller en annen lege.

Det var et syn som også møtte Arturo Ramos, da han trillet faren sin inn på sykehuset der han endte sine dager.

– Det var to døde personer som lå på rommet der min far ble lagt inn. Begge lå døde på gulvet. Den ene var pakket inn i en svart søppelsekk, mens den andre bare lå der. Ingen tok seg av dem, og ingen tok seg av min far da han døde. Det var ingen der, sier Ramos til CNN som opplyser at sykehuset ikke ønsket å kommentere på saken.

Les også: FN-sjefen: – Koronaviruset har utløst en tsunami av hat og fremmedfrykt

Lette i fire dager på likhuset – uten hell

CNN skriver at de offisielle dødstallene for koronaviruset i Guayaquil i mars og april, har blitt beregnet til å være 533 personer til sammen. I løpet av den samme tidsperioden registrerte imidlertid regjeringen minst 12.350 totale dødsfall i byen, som er langt mer enn de 2.693 og 2.903 som døde i samme periode henholdsvis 2018 og 2019.

De tre legene CNN har snakket med tror tallet på døde som følge av koronaviruset er nærmere 9000 til nå. Og uten et system for å ta vare på de døde, er det mange som aldri har funnet igjen sine kjære.

– Jeg fikk beskjed at den eneste måten jeg kunne prøve å finne han, var om jeg selv gikk til likhuset og søkte gjennom de uidentifiserte likene på egenhånd. Å gå inn i det likhuset, der kroppene var stablet oppå hverandre, var som å komme til helvetet. Likene var stablet i to hauger, de som hadde blitt identifisert og de som ikke var det, sier Ramos som forteller at verken de som var inne i likhuset eller de som lå utenfor i containere var lagt på is.

– Jeg lette i fire dager, og tror jeg må ha sett på rundt 250 lik for å finne faren min. Dessverre uten hell, så jeg vet fortsatt ikke hvor faren min er, forteller Ramos som sier at han selv i forrige uke fikk påvist koronaviruset etter å ha lett gjennom alle de døde kroppene for å ta farvel med sin avdøde far.

Les også: Dyster demokratitrend forsterkes i koronakrisen