Nadine Dorries har isolert seg selv siden fredag. Men hun var senest forrige uke på mottakelse hos statsminister Boris Johnson, og har vært i kontakt med en rekke personer i det politiske miljøet og helsemiljøet, og nå vekker dette bekymring, skriver The Guardian.

Man vet ikke hvordan hun er blitt smittet av koronaviruset, og det gjøres nå forsøk på å spore opprinnelsen blant de flere hundre hun har vært i kontakt med. Dorries er underhelseminister (statssekretær) i helsedepartementet.

Bedringens vei

Dorries har det etter forholdene bra, og skal være på bedringens vei.

– Takk for så mange hilsener. Det har vært ganske tøft, men jeg håper å være over det verste nå. Mer bekymret for min 84 år gamle mor, som bor hos meg og begynt å hoste i dag. Hun skal testes i morgen. Hold dere trygge og vask hendene, folkens, tvitret helseministeren tirsdag.

Hun er første parlamentsmedlem i Storbritannia som har testet positivt for koronaviruset.

Per 10. mars var det 324 registrerte koronatilfeller i Storbritannia, ifølge britiske myndigheter.

Denne artikkelen ble endret 16. mars ved at tittelen til Dorries ble endret. Red.