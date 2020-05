Hellas åpner for nordmenn fra 15. juni

Landene som Hellas åpner for, er land som har klart å begrense smittespredningen, ifølge Flysmart24.

Danmark og Norge, men ikke Sverige er blant landene på listen. De andre landene Hellas åpner opp for turister fra 15. juni, er: Kypros, Israel, Tyskland, Kina, Australia, Japan, Østerrike, Bulgaria, Serbia, Romania, Albania, Nord-Makedonia, Bosnia-Hercegovina, Kroatia, Ungarn, Polen, Tsjekkia og Slovakia.

Les også: Charterselskapene Ving, Apollo og TUI har innstilt alle reiser til utlandet til 20. august

Til tross for at Hellas åpner for nordmenn, kan det bli skjær i sjøen for nordmenn som vil dra på øyhopping i Hellas. De store charterselskapene Tui, Ving og Apollo har alle avlyst sine reiser i sommer, og Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land til og med 20. august. Dessuten venter fremdeles hjemmekarantene i ti dager om man har vært i utlandet.

De fleste reiseforsikringer er nært knyttet til UDs reiseråd. Kommunikasjonsrådgiver Andreas Bibow Handeland i Europeiske Reiseforsikring opplyser til nettstedet at reiseforsikringen ikke gjelder i Hellas.

Les også: Tar veien fatt i ferien

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) har tidligere sagt at regjeringen vil vurdere for å åpne for reisende fra Norden innen 15. juni og nærliggende land innen 20. juli. Det er ikke kjent om Hellas er blant de aktuelle nærliggende landene.