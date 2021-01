Hektisk nomineringsaktivitet før fredsprisfrist

Av: Kenneth Kandolf Haug / NTB

Den foreløpig siste til å melde fra om sin nominasjon er partileder Audun Lysbakken i SV. Hans valg er den internasjonale koalisjonen Campaign to Stop Killer Robots. Kampanjen arbeider for et forbud mot automatiserte selvstyrte våpensystemer og en større regulering av autonom teknologi.

– Vi kan ikke tillate at autonome våpen får definere fremtidens konflikter. Fredsarbeid handler om å høyne terskelen for bruk av våpen, men drapsroboter senker den, sier Lysbakken i en pressemelding søndag ettermiddag.

Alle medlemmer av nasjonalforsamlinger kan foreslå kandidater til Nobels fredspris. I 2020 var det Frp-representanten Christian Tybring-Gjeddes nominasjon av USAs daværende president Donald Trump som fikk mest oppmerksomhet.

– Faktisk fikk den nominasjonen større medieoppmerksomhet i desember i fjor enn pristildelingen til Verdens matvareprogram, opplyser direktør Kjersti Fløgstad ved Nobels Fredssenter.

Menneskerettighetsaktivister og pressefolk

I år håper senteret at det blir mer oppmerksomhet rundt fredsarbeid. Stortingsrepresentantene ser ut til å ha fulgt deres oppfordring. Tre stykker har valgt seg den russiske menneskerettighetsforkjemperen Aleksej Navalnyj som kandidat: Venstres Ola Elvestuen og Høyre-representantene Mathilde Tybring-Gjedde og Peter Christian Frølich.

«Navalnyj er den klareste stemmen for menneskerettigheter og demokrati i Russland nå. Han er en modig frihetsforkjemper som fortjener all anerkjennelse vi kan gi ham», skriver Elvestuen i en epost til NTB.

Nobelkomiteen har utdelt fredsprisen til en russisk menneskerettighetsaktivist tidligere: Andrej Sakharov fikk prisen i 1975. Fra nabolandet Hviterussland har to stortingsrepresentanter nominert opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaja. Det dreier seg om Høyres Hårek Elvenes og Arbeiderpartiets Jette Christensen. Sistnevnte nominerer Tikhanovskaja sammen med den polske dommerforeningen og Den Ungarske Helsingforskomité, for kampen for demokrati.

Tybring-Gjedde og Frølich har også nominert den hongkongkinesiske demokratiforkjemperen Martin Lee Chu-ming.

– Martin Lee har fått kallenavnet «demokratiets far» i Hongkong. Han etablerte Hongkongs første demokratiske parti i 1990 og har dedikert sitt liv til å kjempe for demokrati og menneskerettigheter i Hongkong og Kina, skriver Mathilde Tybring-Gjedde i en epost til NTB.

Også Elvestuen har foreslått aktivister fra Hongkong. Sammen med Terje Breivik og Jon Gunnes har han nominert det uavhengige nettstedet Hongkong Free Press. Journalister og pressefrihet er et gjentakende tema. Trine Skei Grande nominerer faktasjekkerne i The International Fact-Checking Network, Ap-leder Jonas Gahr Støre den filippinske journalisten Maria Ressa og Høyres Sveinung Stensland organisasjonen Reporters Without Borders.

Mange kan nominere

SVs Petter Eides nominasjon har vakt stor oppmerksomhet. Han foreslår den amerikanske Black Lives Matter-bevegelsen.

– Da jeg lette i bakhodet for å finne det viktigste som har skjedd i året som har gått når det gjelder fred og konflikt, så tenkte jeg på Black Lives Matter. Det er en enormt viktig global bevegelse som jeg er blitt veldig berørt av, sier Eide til Klassekampen.

Fremskrittspartiets Erlend Wiborg velger å gjøre som i fjor, og nominerer Nato til fredsprisen. Han mener Nato «bare ved sin eksistens har bidratt til å unngå væpnede konflikter i lang tid». Venstres Carl-Erik Grimstad har nominert vaksineorganisasjonene Cepi og Gavi, mens partikollega Solveig Schytz har valgt seg speiderbevegelsen. Rødt-leder Bjørnar Moxnes nominerer Folk-til-folk-samarbeidet i Barentsregionen, som inkluderer ishockeyklubben Kirkenes Puckers.

Stortingsrepresentanter er ikke de eneste som kan nominere kandidater til fredsprisen. Blant de andre kategoriene med nominasjonsrett er universitetsprofessorer innen flere fag. Dag Øistein Endsjø, som er professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Oslo, har nominert den britiske antropologen Jane Goodall og FNs naturpanel IPBES.

– Når vi står overfor en truende naturkrise, bruker Jane Goodall og FNs naturpanel vitenskap for å inspirere til handling og internasjonalt samarbeid for å bevare fred og et sunt miljø for fremtidige generasjoner, skriver Endsjø i sin begrunnelse.

Margunn Bjørnholt ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har nominert feministen og miljøaktivisten Marilyn Waring fra New Zealand.

Direktør Kjersti Fløgstad ved Nobels Fredssenter påpeker at ikke alle nominasjoner oppfyller kriteriene.

– Det mange ikke vet, er at å bli nominert ikke betyr at man oppfyller kriteriene for å få prisen. Det innebærer heller ingen anerkjennelse fra Nobelkomiteens side, sier hun.

