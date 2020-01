Harry Potter-ansatt stjal og solgte rekvisitter for 36.935 pund

35-åringen Adam Hill stjal tryllestaver, nøkkelringer og andre rekvisita fra lageret til Warner Brothers Studio i en tidsperiode fra desember 2017 til og med mars 2018. Deretter solgte han rekvisitaene på eBay, melder CNN.

Forsvant ikke i løse luften

Det var kollegaene til Hill som rapporterte mistenkelig mange rekvisitter som tidvis dukket opp og forsvant under Hills pult. Ifølge en intern etterforskning hadde Hill solgt over 1,040 Harry Potter relaterte gjenstander gjennom eBay. Den totale verdien av gjenstandene Hill stjal utgjør 36.935 pund, noe som tilsvarer 426.880 norske kroner etter dagens kurs, ifølge engelske påtalemyndigheter.

Jan Muller fra engelske påtalemyndigheter omtaler tyveriene som et «Alvorlig tillitsbrudd» og sier at: – Adam Hill har vært frekk nok til å stjele Warner Brothers rekvisita for tusenvis av pund foran nesen på kollegaene sine; men de rapporterte ham etter mistanke om gjenstandene som stadig samlet seg på pulten hans.

14 måneders fengsel – Ikke Azkaban.

I Harry Potter-universet soner kriminelle straff i det grusomme fengselet Azkaban i Nordsjøen, hvor fangene blir torturert av onde magiske vesener kalt desperanter. Adam Hill slipper en så streng straff. Hill sa seg skyldig i anklagene fra påtalemyndighetene og ble dømt til 14 måneder i fengsel samt 18 måneder og 250 timers samfunnsstraff Fredag.

Ifølge CNN ønsker ikke Warner Brothers Studio å uttale seg om saken.