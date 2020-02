Harry og Meghan mener kongehuset ikke har rett til å ta fra dem titlene

Etter at paret kunngjorde at de ville tre tilbake som medlemmer av kongefamilien tidligere i år, svarte kongehuset at de ikke lenger fikk bruke sine kongelige titler.

Les også: Dette betyr Megxit for Storbritannia

Paret hadde planer om å bruke merkenavnet SussexRoyal for blant annet deres ideelle organisasjon. Det ble det ikke noe av.

I pressemeldingen skriver de at de ikke kommer til å bruke ordet kongelig, men understreker at de gjør dette til tross for at kongehuset ikke har noen juridisk rett til å nekte dem tittelbruken utenfor Storbritannias landegrenser.

Pressemeldingen har blitt tolket som et sint svar til kongehuset av britiske aviser, blant annet The Guardian.

Foreløpig har instagram-kontoen der de la ut sjokkbeskjeden om at de trakk seg tilbake, og hjemmesiden deres, fortsatt navnet SussexRoyal. Begge vil bli nødt til å bytte navn.

Meghan kommer til å delta som kongelig under den internasjonale markeringen av kvinnedagen 8. mars, og Harry skal i opptak med rockestjernen Jon Bon Jovi og The Invictus Games Choir den 28. februar.



Fra og med den 31. mars vil ikke lenger Harry og Meghan representere dronningen og kongehuset.

I pressemeldingen blir dette utdypet og den britiske avisen mener paret hinter om at de blir forskjellsbehandlet fra andre kongelige.

Paret skriver at selv om andre titelerte medlemer av kongefamilien har kunnet søke lønnet arbeid utenfor kongehuset, så har Harry og Meghan fått en avtale om en 12 måneders overgangsperiode.

I og med at overgangsperioden trer i kraft 31. mars, betyr det at deres kontor ved Buckingham Palace stenges 1. april.