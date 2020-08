Har ikke klippet eller vasket håret på 80 år

Chien fra Vietnam forteller til nyhetsbyrået Reuters at han er stolt av sine fem meter lange dreadlocks.

– Hvis jeg klipper håret, tror jeg at jeg vil dø.

92-åringen sier at han ikke engang tør å kamme håret og at det har med hans tro å gjøre. Chien tror at man ikke skal røre det man er født med. Han forteller at han pleier håret og dekker det med et skjerf for at det skal holde seg tørt og rent.

Slik ser det ut når fem meter langt hår rulles sammen. Foto: Yen Doung / Reuters / NTB scanpix

Chien ble pålagt å trimme håret da han begynte på skolen, men han sluttet i tredje klasse og bestemte seg for aldri å klippe eller vaske det igjen.

Han tilber sju guder og sier han ble kallet av en guddommelig kraft til å la håret gro.

– Jeg husker at håret mitt var svart, tykt og sterkt. Jeg kjemmet det og løsnet det for å gjøre det glatt. Men da jeg hørte kallet fra den guddommelige kraften, visste jeg umiddelbart at jeg var utvalgt, sier han og legger til:

– Jeg berørte håret mitt og over natten ble det veldig hardt. Det har festet seg til hodet og blitt en egen ting.

92-åringen får hjelp av sin sønn til å holde styr på det fem meter lange håret. Sønnen tror i likhet med faren at det er en sammenheng mellom hår og dødelighet.

Sønnen Nguyen Van Luom hjelper faren når han skal rulle sammen håret. Foto: Yen Duong / Reuters / NTB scanpix

Chien følger en trosretning kjent som «Dua», kokosnøttreligionen. Den er oppkalt etter en munk som hevdet at han bare drakk kokosmelk for å beholde sin vitalitet. Denne trosretningen ble forbudt i Vietnam for mange år siden og er kategorisert som falsk tro.

Nguyen Van Chien bor i Tien Gang-provinsen i Vietnam. Foto: Yen Duong / Reuters / NTB scanpix