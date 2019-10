Fredag 18. oktober ble 104 flyktninger og migranter reddet fra en gummibåt i Middelhavet og om bord på Ocean Viking.

Det norskeide redningsskipet, som driftes av Leger Uten Grenser (MSF) og organisasjonen SOS Mediterranée, har i flere måneder drevet redningsoppdrag i Middelhavet.

Først tirsdag denne uka fikk skipet tildelt en trygg havn, etter at Frankrike, Italia og Tyskland kom til enighet om å fordele menneskene.

Italias innenriksdepartement opplyser at skipet får legge til kai i Pozzallo på Sicilia.

Trygve Thorson i Leger Uten Grenser er om bord på Ocean Viking. Han sier til Dagsavisen at de er lettet og setter pris på at de tre landene til slutt fant en løsning.

– Men det kan ikke fortsette slik med disse totalt unødvendige dagene på havet. Det er helt uakseptabelt, sier han.

Tidligere hadde Libyas kystvakt utpekt Tripoli som en havn for skipet, men organisasjonene mener ingen havner i landet kan anses som trygge.

Som før

Ocean Viking har ikke måttet vente så lenge etter et redningsoppdrag siden Matteo Salvini var innenriksminister i Italia, skriver La Repubblica.

Tidligere innenriksminister Matteo Salvini var kjent for en streng migrasjonspolitikk. Foto: Remo Casilli/NTB scanpix

Salvini, som er partileder for det innvandringskritiske ytre høyre-partiet Ligaen, stengte italienske havner for redningsskip og innførte rekordhøye bøter for dem som trosset italienske myndigheter.

I september fikk Italia ny regjering. Ligaen røk ut av samarbeidet med populistene i Femstjernersbevegelsen, inn kom sosialdemokratiske PD. Salvini ble erstattet med Luciana Lamorgese.

Flere håpet hun ville bety et taktskifte fra Salvini-tida. Den nye ministeren har lenge jobbet med migrasjon, og hun er kjent for å fremme integrasjonspolitikk.

På tre av Ocean Vikings siste redningsoppdrag fikk migrantene gå i land innen få dager. Søk- og redningstjenesten ved kystvakta i Roma sa tidligere i uka at siden migrantene som er om bord på Ocean Viking ble reddet innenfor den libyske søk- og redningssonen, er det ikke deres ansvar, ifølge La Repubblica.

– Frustrerende

Forrige fredag møtte den nye innenriksministeren representanter for flere humanitære organisasjoner. Møtet endte uten en løsning for Ocean Viking.

Italias nye innenriksminister, Luciana Lamorgese. Foto: Filippo Monteforte/NTB scanpix

– Det er vanskelig å tolke Italia. Det er frustrerende – se på den tida Ocean Viking har måttet vente nå, sammenlignet med forrige gang, sa Thorson i Leger Uten Grenser, dagen før det ble klart hvor skipet får anløpe.

Thorson ville ikke spekulere på hva som kan ligge bak den mulige kursendringen fra Italia.

Bred appell

Italia, Malta, Tyskland og Frankrike ble i slutten av september enige om en mekanisme for fordeling av asylsøkere som kommer over Middelhavet.

EUs justis- og innenriksministermøte i starten av oktober diskuterte avtalen, og totalt ti EU-land skal være klare til å være med på ordningen. Sverige og Norge har sagt nei.

Mandag gikk Leger Uten Grenser og SOS Mediterranée ut med en bred appell til EU-lederne. De ba dem sørge for en snarlig løsning.

Etter tirsdagens nyhet kommer Thorson med en klar oppfordring.

– Europeiske stater må sørge for et forutsigbart system for å sette i land alle som reddes på havet. Det gjelder også å dele ansvaret, for å lette på byrden på kyststatene, sier Thorson.

90 migranter som er om bord på redningsskipet Alan Kurdi, er også en del av avtalen som nå er på plass.

På leting etter jobb

Av de 104 migrantene som er om bord på Ocean Viking nå, oppgir 47 av dem at de er fra Elfenbenskysten. Med unntak av Bangladesh (12 mennesker), er det kun afrikanske land på lista Leger Uten Grenser sender til Dagsavisen.

Blant dem er 41 mennesker som oppgir at de er under 18 år. Over to tredeler av dem sier de reiser uten foresatte.

Mange av de unge guttene som reiser aleine som Thorson har snakket med, har reist hjemmefra for å kunne brødfø familien.

Migranter på Ocean Viking venter på å få gå i land i Taranto, Italia, tidligere i oktober. Foto: ANSA/NTB scanpix

En av dem er en 17 år gammel gutt fra Elfenbenskysten. Først reiste han til Mali, der det var vanskelig å finne jobb.

– Han reiste videre til Algerie. Han jobbet der, men sier det var vanskelig å være fra Afrika sør for Sahara. Han var redd for å bli arrestert og deportert, sier Thorson.

– Behandles verre en dyr

17-åringen dro derfor videre til Libya, der han hadde fått tips om at det er lettere å få jobb. Han fikk noen strøjobber her og der, men rasisme, vold og vilkårlig internering var med på å gjøre livet der for vanskelig.

– Han har sagt at «i Libya behandler de svarte mennesker verre enn dyr», sier Thorson.

Både FN og en rekke menneskerettsorganisasjoner har i lang tid advart mot forholdene for migranter og flyktninger i Libya. Flere av leirene der migranter holdes, drives i realiteten av militsgrupper som anklages for voldtekter, overgrep og tortur.

I tillegg preges landet av konflikt etter at opprørsgeneralen Khalifa Haftar i april innledet en offensiv mot den internasjonalt anerkjente regjeringen i Tripoli. Minst 1.000 mennesker er drept siden da.

For 17-åringen fra Elfenbenskysten ble Middelhavet løsningen.

– Han sa han var veldig redd for sjøen og reisen, men behandlingen i Libya var så ille, fortsetter Thorson.

