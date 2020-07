– Han vet nøyaktig hva han ser etter, for han har vært der før selv, sa Cedric Richmond, som er med på å lede Biden-kampanjen, til CNN nylig.

Demokraten Joe Biden, som selv er tidligere visepresident, har sagt han vil treffe sitt valg av visepresidentkandidat innen slutten av uka som kommer. Navnet skal være offentliggjort før Demokratene holder sitt landsmøte i Milwaukee i Wisconsin 17-20. august, der Biden formelt vil bli valgt til partiets presidentkandidat.

«Talentfull»

Richmond ble samtidig spurt om hvorfor Biden hadde notater om Kamala Harris øverst på huskelappen sin nylig, der nærbilder viste at det blant annet sto «talentfull» og «stor respekt for henne». Notatene styrket spekulasjonene om at Biden vil velge Harris. Men notatene om henne var nok kun der fordi Biden visste at han ville bli spurt om henne, var Richmonds svar.

Men selv om Harris av mange eksperter er ansett som det mest sannsynlige valget, særlig etter at Black Lives Matter-protestene har styrket forventningene om en ikke-hvit visepresident, er det flere sterke navn som kan ende opp med å bli Bidens valg.

Kriterier

Det som er klart er at Biden vil velge en kvinne, det har han sagt rett ut. I tillegg kommer en rekke kriterier som trolig vil veie tungt i valget.

Ekspertene hos Amerikansk.Politikk.no, som Dagsavisen samarbeider med om podkasten 2020, har tidligere listet opp ulike egenskaper hos en visepresidentkandidat som ofte vurderes når en presidentkandidat skal velge en makker. Dette peker Are Tågvold Flaten, Henrik Heldahl og Vårin Alme på:

* Politisk erfaring: Kan personen ta over som president fra dag én dersom det blir nødvendig?

* Balanse: Er det viktig at personen representerer og appellerer til et spesielt område/segment, som kanskje kan veie opp for presidentkandidaten selv?

* Politisk ståsted: Er det viktig om personen ligger til høyre eller venstre i partiet?

* Alder: Kan veie opp for presidentkandidatens alder.

* Personlig kjemi med presidentkandidaten.

Det aller viktigste er at personen ikke må ødelegge for presidentkandidaten, påpeker ekspertene.

Må kunne ta over

I Joe Bidens tilfelle spiller hans egen alder sterkt inn for valget. Han vil være 78 på innsettelsesdagen dersom han blir valgt som president – den eldste noengang som begynner på sin første presidentperiode. Biden har selv sagt at personen må kunne ta over fra dag én som president dersom det blir nødvendig, og kompensere for hans svakheter, og at kandidaten er intellektuelt, politisk og personlig på bølgelengde med ham.

På grunn av hans alder er det dessuten mange som tror at han bare blir sittende i én periode dersom han velges, og at han derfor må tenke på den framtidige profilen til det demokratiske partiet, med andre ord hvem som kan tenkes å kunne ta over som kandidat etter ham for en ny periode.

Ikke-hvit?

Perry Bacon fra nettstedet FiveThirtyEight mener det ikke er et «must» for ikke-hvite velgere å ha en farget visepresidentkandidat, men at det er mye som taler for at det kan bli det.

– Hvis du ser på målingene, selv etter George Floyd-protestene, krever selv ikke svarte velgere en svart visepresident, sier Bacon til podkasten Pod Save America. 30 prosent av dem sier det er veldig viktig, resten sier det er litt viktig, påpeker han.

– Samtidig: Da Biden lovte at det ville bli en kvinne var det med tanke på at partiet har flest kvinnelige velgere. På samme måte er det demokratiske partiet omtrent 40 prosent ikke-hvitt, så selv før George Floyd ville jeg sagt at det ville være merkelig å stille med to hvite personer for et parti som snakker om sitt mangfold hele tiden. Og mange hvite demokrater jeg snakker med vil virkelig ikke se et gammelt hvitt par. I økende grad vil også hvite demokrater som vil være ukomfortable med det, sier han.

Nå i innspurten er dette noen av de sterkeste navnene på listen over aktuelle navn:

Kamala Harris

Kamala Harris. Foto: NTB scanpix

Kamala Harris er nummer en på de fleste lister over mest sannsynlige visepresidentkandidater, noe hun har vært lenge.

«Ingen gir mer mening (å velge) enn senatoren fra California akkurat nå, og det har vært tilfelle en god stund», skriver The Washington Post i sin rangering over de mest aktuelle kandidatene, der Harris er nummer en.

Den 55 år gamle senatoren fra California har lenge vært et hett navn, men kandidaturet er blitt styrket etter protestene i sommer, som har styrket kravene om en ikke-hvit makker for Biden.

Harris er erfaren og solid, og har et kjent navn. Hun er også ung nok til å være et framtidsrettet valg for partiet.

Et av poengene som er blitt trukket fram som noe som kan svekke Harris' sjanser, er kritikken hun rettet mot Biden i 2019, mens hun selv var kandidat i konkurransen om å bli Demokratenes visepresidentkandidat, og dermed posisjonerte seg mot Biden. Harris kritiserte blant annet Biden for i sin tid å ha vært i mot skolebussing som et ledd i å motvirke segregering. Spørsmålet er hvor dypt kritikken stikker hos Biden, som ønsker en makker å ha et godt personlig forhold med.

Kamala Harris trakk seg fra presidentkandidatkampen blant demokratene allerede i desember 2019, før primærvalgene begynte. Hun fikk aldri høye tall på målingene i løpet av perioden hun var en kandidat, og fikk inn for lite penger.

Elizabeth Warren

Elizbeth Warren. Foto: NTB scanpix

Senatoren fra Massachusetts er utvilsomt en godt etablert, erfaren og solid politiker som vil kunne steppe inn fra dag én som president om det skulle bli nødvendig. Dessuten representerer hun venstresiden i partiet, som kan veie opp litt for den mer sentrumsorienterte Biden, og tiltrekke seg segmentet som ønsket seg Bernie Sanders som presidentkandidat.

Men Warren er i likhet med Biden både hvit og eldre (71). Etter sommerens politiske utvikling i USA anses sjansene hennes som svekket.

– Jeg er fortsatt skeptisk til at Biden velger en hvit kvinne som sin makker, men hvis han gjør det, står nok Massachusetts-senatoren først i køen, skriver CNN-redaktør Chris Cillizza.

Susan Rice

Susan Rice. Foto: NTB scanpix

Susan Rice (55), den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren til Barack Obama og tidligere FN-ambassadøren, er blitt stadig mer nevnt over aktuelle navn. Hun har bred erfaring, og ikke minst: Hun kjenner Biden godt og har et godt forhold til ham.

Ikke utelukk Susan Rice, skriver nyhetsstedet Politico, som mener Rice kan være et veldig aktuelt navn etter å snakket med tidligere kolleger av henne og andre i partiet, inkludert personer rundt Kamala Harris som ser Rice som Harris' største konkurrent til jobben.

Rice forbindes likevel med den passerte Obama-perioden og har bagasje med seg etter det.

Keisha Lance Bottoms

Keisha Lance Bottoms. Foto: NTB scanpix

Keisha Lance Bottoms (50) er ordfører i Atlanta og har i det siste vært en sterk stemme i debatten om rasisme og diskriminering. Delstaten Georgia, som Atlanta ligger i, er dessuten en potensielt viktig stat for Demokratene; tradisjonelt konservativ, men kan bli demokratisk. For mange velgere er Keisha Lance Bottoms fortsatt et ukjent navn, og lite erfaring trekker kraftig ned for henne.

Tammy Duckworth

Tammy Duckworth. Foto: NTB scanpix

Tammy Duckworth (52) er senator fra Illinois med thailandsk bakgrunn. Heller ikke Duckworth er et særlig kjent navn, men har blitt synlig blant annet i debatten om statuer i etterkant av Black Lives Matter-protestene.

I Irak-krigen mistet hun begge bena i 2014 da helikopteret hun var i ble skutt ned.

