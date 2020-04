Borte er folkemøtene, de personlige møtene med velgere, håndtrykk og klemmer. Demokratenes soleklare favoritt til å bli presidentkandidat, Joe Biden, må omstille seg i presidentvalgkampen i USA. Som de fleste andre må han holde seg hjemme, og driver hjemmekontor og valgkamp via PCen fra kjelleren sin i hjemmet i Wilmington, Delaware.

Kontrasten i synlighet er stor til Donald Trump, som er i mediene non stop, med daglige pressebriefinger og kunngjøringer. Som for ledere flest i koronakrisen har populariteten økt for Trump – selv om presidenten også definitivt står i fare for å svekkes idet epidemien rammer stadig hardere i USA.

President Donald Trump har fått mye kritikk for ikke å ha tatt koronakrisen på alvor. Men han har fordelen av å vise seg ofte for folket i en vanskelig tid. Foto: NTB scanpix

Vanskelig for Biden

– Biden er i en vanskelig situasjon nå, sier Are Tågvold Flaten, redaktør i AmerikanskPolitikk, i podkasten 2020, som utgis av Dagsavisen og AmerikanskPolitikk.no .

– Man har en president, som skal være en samlende person, som gir briefinger hver dag og er midt i det. Mens Biden, som har vært i kongressen i hele sitt liv og i Obama-administrasjonen, nå må sitte i kjelleren sin, sier Flaten.

Demokratene er egentlig fortsatt midt oppe i sin kandidatkamp, og Bernie Sanders har sagt at han ikke akter å gi seg. Biden ligger soleklart best an så langt, etter at supertirsdag ble en kjempesuksess og et gigantisk vendepunkt for ham.

Utsatt

Men koronaepidemien har snudd alt på hodet. Primærvalgene som skulle vært holdt i ulike delstater denne våren, er utsatt til juni foreløpig.

Torsdag ble det klart at Demokratene har utsatt sitt landsmøte, som skulle vært holdt i midten av juli, med fem uker, til midten av august.

Som den soim er ventet å bli presidentkandidat for Demokratene, må Biden nå markere seg mest mulig mot Trump. Samtidig gjør den helt spesielle koronakrisen landet står oppe i at jobben til Biden er vanskelig, mener Flaten.

– Det er en hårfin balansegang. Han skal kritisere presidenten, og det er masse å ta av der. Samtidig kan han ikke gå for langt og være for kritisk fra sidelinjen. Det er ikke lett å være Biden, sier Flaten.

Vårin Alme i AmerikanskPolitikk synes likevel Biden takler situasjonen ganske bra.

– Biden er utrolig god i en krise som dette, som innebærer at mennesker mister familiemedlemmer og venner. Han har hatt flere øyeblikk som har blitt «virale», fordi han evner å vise vanvittig empati fra kjelleren fra huset sitt i Delaware, noe som blir en kontrast til veldig mye annet man ser i politikken i dag, sier Alme.

Hun mener problemet for Biden likevel er at han blir irrelevant.

– Valgkamp passer på en måte ikke inn nå, sier hun.

Egen podkast

Joe Biden gjør imidlertid sitt for å holde seg relevant fra boligen sin, og har startet sin egen podkast, «Here's the Deal».

Biden er den første person som trolig blir presidentkandidat og som driver valgkamp fra kjelleren sin, kommenterer CNN.

– Biden prøver å holde seg i offentligheten ved å delta i nyhetssendinger, radiointervjuer, eventer på internett og senkveld-show. Men å jobbe hjemmefra er vanskeligere for en presidentkandidat enn for resten av oss: Det tar vekk Bidens beste politiske egenskap – å knytte følelsesmessige bånd med velgere en til en. Og det gjør det virkelig vanskelig å samle inn pengene han trenger for å slå president Donald Trump, kommenterer CNN i sitt nyhetsbrev «Meanwhile in America».

Biden bør bruke sin erfaring til å vise hvordan han kan være som leder i en tid med nasjonal krise, sier Mo Eilethee, tidligere kommunikasjonsstrateg hos Demokratene, til The Guardian.

– Han kan bruke muligheten til å tale til redde amerikanere og legge fram en annerledes tilnærming eller sette skapet på plass. Spørsmålet er hvor mye han bruker disse mulighetene, sier Eilethee.

Uvisst for Trump

Trolig vil utviklingen i den voksende koronaepidemien i USA ha langt mer å si for Bidens sjanser enn hva han selv gjør fra kjelleren sin.

Denne krisen, som kan bli den største siden andre verdenskrig og som griper inn i alle amerikaneres liv, kan bli avgjørende for Trumps overlevelse som president.

Følgende faktorer kan innvirke:

* Hvor lenge krisen varer. Det er fortsatt en stund til november. Vil det fortsatt være en kjempekrise når høsten kommer? Vil situasjonen ha roet seg, eller vil det være verre enn noensinne?

* Hvor store de økonomiske konsekvensene blir. Så langt er de enorme. Kongressen har vedtatt en krisepakke på 2.200 milliarder dollar. Prislappen er historisk høy, og høyere enn under finanskrisen i 2009. Økonomi har alltid vært Trumps trumfkort. Går det dårlig, kan det gå ut over ham.

* Hvor store menneskelige omkostninger den får. Mens det er tegn til stabilisering i Europa, er tallene på full fart oppover i USA. Allerede er over 5.000 amerikanere døde. Trump anslo tirsdag at koronaviruset vil kreve mellom 100.000 og 240.000 amerikanske liv.

* Hvordan Trump oppfattes som leder under krisen. I begynnelsen avfeide Trump alvoret i krisen, og han kritiseres sterkt for hvordan han har møtt krisen. Akkurat nå har Trump gått opp på målingene over hvorvidt han gjør en god jobb, men fortsatt er det flere som mener han gjør en dårlig jobb. Såvidt over 50 prosent mener han gjør en dårlig jobb, mens nesten 48 prosent mener han gjør en god jobb, ifølge RealClearPolitics. For to uker siden var målingene langt dårligere.

Fortsatt kommer Biden best ut på målinger som viser hvordan han gjør det målt opp mot Trump.

– Når alt kommer til alt kan Bidens skjebne være ute av hans kontroll. Hvis Trump kan gjøre opp igjen for sin tidligere forsømmelse og begrense covid-19-dødstallene, kan han gjenvelges. Men hvis presidenten betaler prisen for sitt mislykkede lederskap kan Biden gå direkte fra sin bunker til det ovale kontoret, skriver CNN i sin analyse.

