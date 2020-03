Han demonstrerte for koronatiltak for nettbutikkansatte. Som takk fikk han sparken

Koronaviruset gjør at mange tyr til netthandel. Ikke minst gjelder dette i USA, der nettgiganten Amazon leverer alt fra tegnestifter til tredemøller, via klær, bøker og dopapir – alt sammen rett på dørmatta, med en leveringstid på maks et døgn i store deler av landet.

Nå slår imidlertid arbeiderne ved Amazon alarm. De varsler om manglende smittebeskyttelse i lagerhallene der de plukker og pakker varer for forsendelse, og enda dårligere forhold i kantiner og på toaletter, som mangler både nok såpe og håndsprit. Dessuten sitter arbeiderne tettpakket i matpausen, viser en video tatt for kun to uker siden.

Protest

Minst en Amazon-arbeider er allerede bekreftet smittet, og man regner med at mørketallene er høye.

Derfor startet en annen av arbeiderne, Chris Smalls, en streik ved Amazons lager på Staten Island i delstaten New York på mandag. Delstaten New York er hardest rammet av korona i USA. Smalls og flere forlot arbeidet for å demonstrere mot den totale mangelen på koronatiltak ved arbeidsplassen sin.

Avskjediget

Som takk for det har Chris Smalls nå fått sparken, melder blant andre Huffington Post. Han hadde jobbet ved Amazon i fem år.

– Amazon vil heller gi arbeidere sparken enn å innse at de har feilet totalt i å holde oss, våre familier og våre lokalsamfunn trygge. Jeg er sint og skuffa, men ikke sjokkert. Som vanlig vil Amazon heller feie problemet under teppet enn å holde arbeiderne sine og arbeidsmiljøet trygt», sier Smalls i en pressemelding gjengitt i Huffington Post.

Ifølge Amazon ble Chris Smalls imidlertid avskjediget for å ha «brutt regler for avstand etter kontakt med bekreftet smittetilfelle» og ikke holdt seg hjemme når han burde. De mener uttalelsene hans er «uten hold», og poengtere at de bare arbeider hardt for å tjene samfunnets mest utsatte, særlig nå under koronaepidemien.

