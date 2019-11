Før det var blitt lyst tirsdag morgen denne uken angrep israelske styrker en leilighet nord på Gazastripen. Baha Abu al-Ata og hans kone Asma ble drept på stedet.

Ata var ikke kommandant i den islamistiske bevegelsen Hamas, som i praksis har kontroll over den palestinske enklaven.

Han var en av lederne i Islamsk hellig krig (Jihad), den andre store væpnede gruppen på Gazastripen, som av Israel anses som mer radikal, men også dårligere utstyrt enn Hamas. Gruppen regnes også som en stedfortredermilits for Israels erkefiende Iran.

– Gjorde forskjell

– Under operasjonen skilte vi selvfølgelig mellom Hamas og Islamsk jihad, sa talsmann i den israelske hæren, Jonathan Conricus, etter at en våpenhvile kom på plass torsdag morgen.

Da var 34 palestinere drept, inkludert både Jihad-medlemmer og sivile. Blant de siste som ble drept, var åtte medlemmer av samme familie. En av dem var ifølge Israel en viktig kommandant i Islamsk jihad, mens naboer og slektninger sier at Israel tok feil og rettet angrepet inn mot en helt annen mann med samme navn, ifølge avisa Haaretz.

Israelske militærkjøretøy like ved grensa mellom Israel og Gazastripen. Foto: Ariel Schalit / AP / NTB scanpix

Islamsk jihad har skutt hundrevis av raketter mot det sørlige Israel uten at liv har gått tapt. Og få timer etter at våpenhvilen var på plass, lød sirene igjen i Israel. Natt til fredag ble det meldt om nye angrep mot Gazastripen, igjen rettet mot Islamsk jihad.

Bistand for millioner

Å ikke være under israelske angrep setter imidlertid Hamas i et vanskelig dilemma. Skal den oppfordre sine medlemmer til å delta i angrepene, eller skal den opprettholde våpenhvilen den har inngått med Israel?

Avtalen ble framforhandlet med støtte fra både FN, Egypt og Qatar og innebærer blant annet at det sendes bistand for millioner av dollar til den svært fattige og krigsherjede enklaven hver måned.

– Situasjonen er ikke ny, vi har hatt den samme type voldsbølge mange ganger. Det eneste som er nytt, er at Israel for første gang ikke skyter mot Hamas, og ikke gir Hamas ansvaret for det som skjer der, og ikke kjemper mot Gazastripens befolkning, men bare mot Islamsk jihad, sier Ronni Shaked ved Harry Trumans fredsforskningssenter i Jerusalem.

Før det målrettede angrepet mot Ata hadde Israel også fått informasjon som tydet på at Hamas ikke kom til å medvirke i de påfølgende rakettangrepene, ifølge Shaked.

Palestinere ved ruinene av en bolig som er ødelagt i et israelsk angrep denne uken. Bildet er tatt i Al-Qarara, øst for Khan Younis sør på Gazastripen. Foto: Adel Hana / AP / NTB scanpix

Komplisert

Men for Hamas er situasjonen ikke enkel. Ifølge Jamal al-Fahdi, professor i statsvitenskap ved Gaza universitet, ønsker gruppen både å leve opp til meglernes forventninger og respektere våpenhvilen, samtidig som den blir presset av palestinere, som mener at den må stå opp for Gazastripen.

Onsdag signerte Hamas et kommuniké for en såkalt motstandsdemonstrasjon i Gaza. Der fastslås det at Hamas ikke vil forbli taus i møtet med de israelske angrepene.

– Men samtidig mener vi at håndteringen av forholdet til okkupasjonen må ta høyde for forskjellige og kompliserte kontekster, sier Bassem Naim fra Hamas til nyhetsbyrået AFP.

– Derfor må vi noen ganger legge bånd på vår reaksjon, først og fremst på grunn av palestinske interesser, legger han til.

I et intervju med den libanesiske TV-kanalen Al-Mayadeen sier generalsekretæren i Islamsk jihad, Ziad al-Nakhala, at gruppen på egen hånd tok beslutningen om å angripe Israel.

– Islamsk jihad er i stand til å håndtere denne kampen alene. Vi vil ikke be våre allierte om å gripe inn, sier han.