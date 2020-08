Haiene befant seg rundt koralløya Palmyra Atoll, som ligger rundt 1.600 kilometer sørvest for Hawaii.

Med avanserte sendere og kamerautstyr kunne forskerne dokumentere bevegelsene til de grå revhaiene gjennom hele døgnet i flere år.

Det viste seg at mange av haiene holdt sammen gjennom hele perioden forskerne studerte dem. Haiene samlet seg om morgenen før de ble borte fra hverandre gjennom dagen og natta. Så møttes de igjen neste morgen. Det kunne være opp mot 20 haier som var sammen om morgenen.

– Haier er utrolige dyr og fortsatt ganske misforstått, sier Yannis Papastamatiou, marinbiolog ved Florida International University, til Reuters.

«Hemmelig sosialt liv»

Papastamatiou som har ledet forskningsprosjektet, understreker at ikke alle haier er sosiale vesener og at noen nok trives best alene.

– Jeg liker å snakke om deres «hemmelige sosiale liv», ikke fordi de ønsker at det skal være en hemmelighet, men fordi det først er nå nylig at vi har utviklet redskapene vi trenger for å se og forstå deres sosiale liv.

Les også: Synes du sosial distansering er vanskelig? For disse dyrene er det helt naturlig

Sosiale partnere i flere år

Forskerne mistenker at haiene holder sammen for å utveksle informasjon om hvor de kan finne mat.

Det har lenge vært kjent at haier er i stand til å gjenkjenne hverandre og at de har sosiale preferanser, men ifølge marinbiolog David Jocoby som var med på studien, er det første gang forskere har dokumentert at haiene er i stand til å ha sosiale partnere i flere år.

Les også: Katten Kaffe ble torturert til døde. Nå er saken henlagt