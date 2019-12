I et intervju med BBC sier Thunbergs far, Svante Thunberg, at han bekymrer seg over de mange falske historiene om datteren og hatet det skaper.

– Men hun håndterer kritikken usedvanlig bra. Jeg vet ærlig talt ikke hvordan hun klarer det. Hun ler for det meste og synes det er veldig morsomt, sier Svante Thunberg om sin 16 år gamle datter.

Foreldrene var først skeptiske til datterens klimakamp.

– Jeg støttet ikke hennes beslutning om å slutte på skolen og bli klimaaktivist, sier han.

Datteren er imidlertid lykkeligere nå, ifølge faren, som sier at Greta slet med depresjon fra hun var elleve år gammel og til hun begynte sin klimastreik i 2018.

I perioden før hadde hun både sluttet å spise og snakke.

Familien besluttet da å leve mer miljøvennlig. Faren ble veganer, mens moren, operasanger Malena Ernman, la om karrieren sin og sluttet å fly.

– For å være ærlig, så gjorde hun det ikke for å redde klimaet. Hun gjorde det for å redde barnet sitt fordi hun så hvor mye det betydde for henne, sier Svante Thunberg.

Greta Thunberg ble kjent da hun begynte sin skolestreik foran den svenske Riksdagen sommeren 2018. Inspirert av den unge klimaaktivisten har titusenvis av barn rundt om i verden engasjert seg i klimasaken. (NTB)

