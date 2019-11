Greta Thunberg ber om hjelp til å returnere til Europa

– Det viser seg at jeg har reist halve jorden rundt i feil retning, skriver hun på Twitter etter at det fredag ble kjent at FNs klimakonferanse i desember skal arrangeres i Madrid og ikke i Chiles hovedstad Santiago, slik opprinnelig planlagt.

– Nå trenger jeg hjelp til å krysse Atlanteren i november. Om noen kan hjelpe meg med transport, så blir jeg veldig takknemlig, skriver hun videre.

Thunberg, som ikke vil fly av miljøhensyn, har vært i Nord-Amerika siden hun i august krysset Atlanterhavet seilbåten Malizia II. Senere på fredag skulle hun delta i en stor klimademonstrasjon i Los Angeles.

Et av hovedmålene med Amerika-turen hennes var å delta på klimakonferansen i Chile.

Men landet trakk seg tidligere denne uken som arrangør på grunn av den omfattende uroen som har preget det søramerikanske landet den siste tiden.

Rundt 25.000 delegater er ventet til COP25 som arrangeres fra 2. til 13. desember. Det er FNs årlige klimakonferanse og inngår i innsatsen for å implementere målene fra Parisavtalen.