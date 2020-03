Gresk politi i sammenstøt med migranter på grensa

Politiet tok onsdag i bruk tåregass og sjokkgranater for å drive vekk tusenvis av mennesker som har samlet seg rundt grenselandsbyen Kastanies ved grensa mot Tyrkia.

Like ved grensepasseringen Pazarkule ble en migrant skutt i leggen da en gruppe prøvde å klippe seg gjennom grensegjerdet. Det opplyser en fotograf fra nyhetsbyrået AFP, som var vitne til hendelsen.

Presset øker

Gruppen kastet deretter stein mot politiet, som svarte med tåregass. Flere tyrkiske ambulanser ble observert på stedet.

Greske myndigheter publiserte også onsdag en video som angivelig viser en tyrkisk politimann som skyter en tåregassgranat mot det greske grensepolitiet.

Presset mot grensa har økt betydelig etter at Tyrkia fredag åpnet sin grense mot Europa, og titusenvis av mennesker har samlet seg for å prøve å ta seg gjennom grensegjerdet eller over grenseelva Evros.

Onsdag morgen strømmet et stort antall nye flyktninger og migranter til stedet, der gresk opprørspoliti har tatt oppstilling langs grensa.

Tirsdag opplyste greske myndigheter at Hellas siden lørdag har hindret over 26.000 mennesker i å ta seg inn i landet. I tillegg er 218 personer pågrepet.

Anklager fra Erdogan

Tyrkias president Tayyip Recep Erdogan beskyldte onsdag Europa for å «tråkke på» flyktningers rettigheter.

– Dersom europeiske land ønsker å finne en løsning på dette, må de støtte Tyrkias innsats for en politisk og humanitær løsning i Syria, sa Erdogan i en TV-tale.

Erdogan støtter opprørsstyrkene i Idlib-provinsen i Syria, der kampene mellom opprørere og regjeringsstyrker har blusset opp de siste månedene og sendt rundt én million sivile syrere på flukt.