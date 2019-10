Det skriver den engelske tabloidavisen The Mirror.

73-åringen saksøker Buckingham Palace. Han hevder at hans bestemor hadde en affære med Kong Edvard VIII av Storbritannia. Graftieaux, som to ganger har bedt om en DNA-prøve fra dronning Elizabeth II uten suksess, sier hans familie ble urettmessig fjernet fra arverekken tidlig på 1900-tallet.

Han hevder altså at faren, Pierre-Edouard, ble født som følge av en affære mellom den daværende prinsen av Wales og hans bestemor, Marie-Leonie Graftieaux, en fransk syerske. Men 73-åringen sier at faren aldri kom til tronen etter at kongen abdiserte, dette fordi han ble presset av kongefamilien og den britiske regjeringen.

Francois Graftieaux tror nå et sivilt søksmål mot Buckingham Palace, kongefamiliens hovedresidens siden dronning Victorias tronbestigelse i 1837, kan gi familien hans anerkjennelsen han mener den fortjener. Ifølge The Mirror ønsker ikke 73-åringen kompensasjon, men vil i stedet at historiebøkene skal skrives om slik at de reflekterer hans families plass i den britiske arverekken.

Francois Graftereaux. Skjermdump: The Mirror

– På 1900-tallet ble den ekte arverekken skjult for å blokkere Graftieaux-familiens plass i historien. Jeg og min far ville ikke hatt direkte krav på tronen, men vi ville i det minste ha blitt adelige. Jeg kommer til å gjøre det som må til for å beskytte vår arv, og ønsker å belyse en av de største kongelige sexskandalene noensinne, sier 73-åringen, ifølge avisen.

Buckingham Palace ønsker ikke å kommentere saken overfor The Mirror.

