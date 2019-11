«Sylvia», «Dalila», «Aminata», «Céline» og «Julie» er noen av navnene som preger bygninger over hele Frankrike. Disse kvinnene har én ting til felles: De er alle drept i 2019 – av sine ektemenn og kjærester, eller menn de tidligere hadde et forhold til.

Graffitikampanjen har pågått i flere uker, og mandag legger den franske regjeringen fram flere lovforslag som skal bidra til å redusere volden. Ifølge aktivister burde forslagene kommet for lenge siden.

«Vold» står det på aktivistenes bannere. Foto: NTB Scanpix

Mange kvinner som har kontaktet politiet etter å ha blitt mishandlet, skal ikke ha blitt trodd. Nå er advokater og støttespillere glade for at det er startet en nasjonal debatt om temaet etter mange år med fortielse.

– I Frankrike har vi alltid et inntrykk av at vi er perfekte, sier feministen Caroline de Haas til nyhetsbyrået AP.

En av verstingene

En ny EU-undersøkelse viser at Frankrike er blant landene i EU der kvinner har størst risiko for å bli utsatt for vold i hjemmet.

Frankrikes president Emmanuel Macron lovet allerede i valgkampen for to år siden å gjøre noe med problemet. Han har omtalt vold i hjemmet som «Frankrikes skam», men innsatsen har så langt uteblitt. Tidligere i november konkluderte justisdepartementet med at myndighetene har sviktet systematisk når det gjelder å gripe inn for å hindre partnerdrap.

Blant forslagene som regjeringen legger fram mandag, er bedre opplæring av politiet og enklere adgang til å ta våpen fra mistenkte voldsutøvere. «Psykisk vold» skal dessuten anerkjennes som en form for vold i hjemmet.

Aktivister henger opp bannere mot kvinnedrap - feminicide - i Paris. Foto: NTB Scanpix

Stille protestmarsjer

Kvinner er ikke de eneste ofrene for vold i franske hjem, men de utgjør et stort flertall. Hver gang en ny kvinne er blitt drept som følge av partnervold, har hundrevis av franske kvinner marsjert stille i gatene.

I en EU-undersøkelse fra 2014 som omfattet 42.000 kvinner, oppga 26 prosent av franske kvinner at de var blitt utsatt for vold fra en partner, enten fysisk eller i form av seksuelle overgrep.

Det er lavere enn verdensgjennomsnittet, som ifølge UN Women ligger på 30 prosent. Men det er samtidig 4 prosent over EU-gjennomsnittet. Kun fem andre EU-land har en verre statistikk.

Spansk innsats

I Spania er det bare halvparten så mange kvinner som oppgir å ha blitt utsatt for vold i hjemmet. Der har myndighetene helt siden 2004 iverksatt en rekke tiltak for å få bukt på problemet.

Debatten om vold i nære relasjoner har også tatt seg opp i Tyskland, der aktivister krever at begrepet Femizid skal tas i bruk for å beskrive denne type drap.

Også i Russland har fenomenet fått stor oppmerksomhet i forbindelse med en rettssak mot tre tenåringsjenter som drepte sin egen far. Moren deres har oppgitt at drapet skjedde etter mange års mishandling. Et opprop som krever at jentene må frikjennes, har fått 300.000 underskrifter.

