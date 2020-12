En syk gris er forlatt for å dø - på gulvet i en trang gang i et grisehus i Finland. Kristo Muurimaa heter fotografen som har fanget det døende dyrets håpløse blikk. Han er en av de 40 fotojournalistene som bidrar til boka «Hidden: Animals in the Anthropocene» - eller oversatt: «Skjult: Dyr i menneskets tidsalder».

Fotografene er del av en relativt ny sjanger innenfor fotofeltet, som de kaller dyrefotojournalistikk. Målet er å vise verden hvordan dyrene har det - bak lukkede dører og ute av syne for folk flest. Det sammenlignes til en viss grad med krigsfotojournalistikk, for de knipser ofte med fare for egen sikkerhet - når de tar seg inn på steder som sterke krefter vil holde skjult.

«Skapt av fotojournalist og dyreverner Jo-Anne McArthur, viser Hidden hva industrialisert kjøttproduksjon og slakterhus virkelig handler om», skriver The Guardian om boka som kommer i salg senere i november.

Foto: Kristo Muurimaa

Må tett på

Kanadiske McArthur er selv en prisvinnende fotograf og grunnleggeren av We Animals Media - en non profit foto-, video- og multimedia-organisasjon, som finansierer sitt arbeid og sine utgivelser via crowdfunding. McArthur har dokumentert utsatte - ville og tamme - dyrs liv på alle sju kontinenter gjennom 20 år, og har flere bokutgivelser bak seg. Og hun viker ikke tilbake for å gå inn, der andre ikke tør.

Jo-Anne McArthur på jobb, i et grisehus i Taiwan. Foto: K. Guerin

– Mine beste bilder blir til når jeg kommer nært innpå - med en vidvinkel: Kalven i trillebåra, kaninen i plastkassa med flate ører - tydelig nestemann i køen for å bli slaktet.

Fotografen forklarer, i et intervju på We Animals Medias hjemmesider, at hun uansett ikke kan stenge igjen for egne følelser når hun tar bildene sine.

– Empati og medfølelse driver arbeidet mitt, men jeg er også klar over at jeg har liten tid til å gjøre en best mulig jobb. Det ideelle bildet viser både individet og konteksten, så det er essensielt å oppnå kontakt med dyrene som er fanget i denne industrien - enten vi snakker om kjøttproduksjon, mote eller underholdning. Bare slik kan bildene av dem nå fram til publikum.

Brunbjørnen Tima, ved Gran Circo Holiday circus, posererer med barna for et bilde. Foto: Aitor Garmandia, Spania

McArthur innrømmer at det veldig hardt for henne på et personlig plan, å skulle ta bilder av all denne lidelsen uten å kunne hjelpe dyrene, men at det uansett driver henne videre - til å ta flere bilder, oppmuntre andre fotografer til å gjøre det samme og til å bygge opp bedriften sin så materialet kan nå ut til flere.

Ofte grusomt

Hennes medprodusent av boken og fotografkollega Keith Wilson sier de ikke vil unnskylde for de grafiske og ofte brutale bildene.

– Du kan ikke forskjønne realitetene ved industrialiserte henrettelser i en størrelsesorden som dette, som er hva mange av bildene viser. Men selv om folk blir sjokkerte og sinte over det de ser, så håper jeg også at vil bli informerte. Det er derfor tekstene, informasjonen og statistikkene i boken også er med - for å hjelpe folk å rasjonalisere grusomhetene de ser.

På et hundeslaktehus i Kina, velger en slakter hvilken hund han nå skal slå i hjel med et jernrør - mens de andre hundene ser på. Foto: Jose Vallo.

I disse koronatider

Noe av informasjonen du får i boken, om dyrenes liv i menneskets tidalder, har en forbausende treffsikkerhet akkurat nå, mens store deler av verden må forholde seg til strikte smittevernregimer takket være en pandemi, som oppsto i kontakten mellom mennesker og ville dyr ved et av Kinas mange dyremarkeder:

«Man anslår at totalt 80 milliarder av verdens landdyr brukes og konsumeres av mennesker hvert år, og mer enn 75 prosent av alle nye, smittsomme sykdommer som dukker opp spres til mennesker fra dyr. I Hidden møter du et annet perspektiv, virkeligheten til de ville og tamme dyrene som selges og slaktes på dyremarkedene. Andre kapitler viser innsiden av industriell gårdsdrift, slakterhus, underholdningsindustri av diverse slag, samt resultatene av menneskeskapte katastrofer som skogsbrannene - som utrydder alle levende vesner på sin vei.»

En levende skilpadde spreller i smerte mens skjellet skjæres av, på et fiskemarked i Taiwan. Foto: Jo-Anne McArthur.

– Bildene viser at verdens dyr er i akutt fare, på grunn av alt fra industriell kjøttproduksjon til klimaforandringer, og de gir verdifull kunnskap om relevansen lidende dyr har for menneskers helse, sier Jo-Anne McArthur.

– Dyrene vi avler fram, selger, slakter for å spise, plager, skader og torturerer for sport og ritualer, deler mange av de samme følelsene som vi har: tristhet, glede, smerte og frykt, kjærlighet og sorg, påpeker Keith Wilson.

Joaquin Phoenix, filmstjerne og lidenskapelig dyreverner, skal ha takket ja umiddelbart, da McArthur spurte om han ville skrive forordet til boken. De to har møttes flere ganger gjennom sitt engasjement for verdens dyr. Dette sier han om boken: «Fotojournalistene som bidrar til Hidden har gått inn på noen av verdens mørkeste og mest skremmende plasser. Øyeblikkene de har fanget er glødende påminnelser om vår utilgivelige behandling av dyr.»

Joaquin Phoenix. Foto: Jo-Anne McArthur

