Før har man trodd at tilgang på oksygen er helt avgjørende for dyr. Nå må forskerne tenke nytt, ifølge vitenskapsmagasinet Science Daily.

Årsaken er det bittelille dyret Henneguya salminicola, som bare er bare ti celler stort. Dyret, som er en fjern slektning av maneter og koraller, lever - som navnet indikerer - i symbiose med laks.

Nærmere bestemt lever det inne i laksens muskler. Der får det ikke puste.

Overrraskende oppdagelse

Men selv om dyret ikke kan puste, klarer det å omsette energi. Det forbløffer forskerne.

– Før har vi trodd at alle dyr må puste. Oppdagelsen vår viser at evolusjonen kan ta uventede vendinger. Aerobisk respirasjon er en viktig kilde til energi, likevel har vi altså funnet et dyr som har gitt opp denne kritiske evnen, forklarer professor Dorothee Huchon ved School of Zoology ved Tel Aviv University (TAU).

Oppdagelsen, som var et lykketreff, er beskrevet i tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences den 25. februar.

Mangler «kraftverk»

Det var imens de studerte Henneguyas DNA at forskerne gjorde den uvanlige oppdagelsen: Lakseparasitten manglet et mitokondrielt DNA.

Mitokondriet er cellens «kraftstasjon», der oksygen fanges og omsettes til energi. Fraværet av det mitokondrielle DNA-et indikerte dermed at dyret ikke pustet oksygen.

Frem til denne nye oppdagelsen, har det vært debattert i vitenskapelige kretser om organismer i dyreriket kan overleve i anaerobe miljøer. Antakelsen om at alle levende dyr må puste oksygen var, blant annet, basert på det faktum at dyr er flercellete, avanserte organismer som vokste frem på jorda etter at planetens oksygennivåer økte.

Et mysterium

Fra før vet man at enkelte andre organismer, som sopp, amøber og slekter av flimmerdyr i anaerobe miljø, over tid har mistet evnen til å puste.

Men hvordan den lille lakseparasitten genererer energi, er foreløpig et mysterium.

– En mulighet er at den trekker det ut av fiskecellene som omgir den, eller den kan ha en annen type respirasjon som er typisk for anaerobiske organismer utenfor dyreriket, sier professor Huchon.

Hun mener funnet har enorm betydning evolusjonsbiologien.

– Generelt har man tenkt at organismer blir mer og mer komplekse gjennom evolusjon og at en- eller få-cellede organismer er opphavet til mer komplekse organismer. Men her, rett foran øynene våre, er et dyr hvis evolusjonshistorie er omvendt. Et dyr som over tid har kvittet seg med unødvendige gener for aerobisk respirasjon, og blitt en enda enklere organisme, konkluderer hun.

