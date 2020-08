Palestinske demonstranter setter fyr på plakater av Israels statsminister Benjamin Netanyahu, De forente arabiske emiraters kronprins av Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed al-Nahyan. Avtalen mellom de to landene er et stort tap for palestinerne. Også USAs president Donald Trump, som lanserte fredsavtalen for Midtøsten, er utsatt for demonstrantenes sinne.