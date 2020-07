Maxwell erkjente ikke straffskyld da hun deltok i et rettsmøte i New York tirsdag. Det skal på rettsmøtet tas stilling til om hun skal ha mulighet til å bli løslatt mot kausjon.

Påtalemyndigheten ønsker at hun holdes varetektsfengslet. De mener det er en «ekstrem risiko» for at Maxwell rømmer landet hvis hun blir løslatt.

Les også: Nytt foto trekker det britiske kongehuset inn i Epstein-skandalen på ny

Hennes forsvarere vil at hun i stedet skal bli satt i husarrest, begrunnet med faren for koronasmitte i fengselet.

Epsteins tidligere partner og venn sitter i et fengsel i Brooklyn og ble framstilt for en dommer via video.

Hun ble pågrepet 2. juli etter å ha holdt seg skjult på en eiendom i New Hampshire i månedsvis.

Les også: Jeffrey Epsteins tidligere partner Ghislaine Maxwell pågrepet

58-åringen er siktet for å ha lokket mindreårige jenter i hendene på milliardæren Jeffrey Epstein, som ble funnet død i fengselscellen sin i august i fjor. Han var anklaget for en rekke seksuelle overgrep, og er også tidligere dømt for blant annet menneskehandel.