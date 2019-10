Generalstreik og protestmarsjer på vei til Barcelona fredag

Det skriver blant andre den spanske avisen elPeriodico. Alle arbeidere og studenter oppfordres til å delta i generalstreiken, og alle samfunnsområder i Catalonia vil bli berørt. Streiken på fredag vil blant annet ramme all offentlig transport, sykehus, skoler, barnehager og universiteter. Samme dag er Barcelona endestasjon for i alt fem store protestmarsjer fra ulike områder i regionen. Alle fem planlegger å nå den katalanske hovedstaden fredag.

Minimumstilbud

For at ikke hele regionen skal lammes totalt, har de lokale myndighetene i Catalonia garantert for et nødvendig minimum av tilbud på tjenester innen områder som transport, helse og barne- og eldreomsorg. Det skal være tilfeldig at generalstreiken og protestmarsjene skjer på akkurat samme dag, fredag den 18. oktober. Men både generalstreiken og marsjene utgjør en massiv protest mot at de ni katalanske politikerne mandag ble dømt til lange fengselsstraffer og bøter for å forsøke å rive Catalonia løs fra Spania.

President i protestmarsj

Catalonias regionpresident Quim Torra har ifølge NTB forlatt Barcelona og reist for å slutte seg til en av marsjene. Han sier han vil være nær folket. Han mener også at protestmarsjene er den beste måten å protestere mot at ni av hans politikerkolleger er dømt fra 9 til 13 års fengsel, blant dem tidligere visepresident Oriol Junqueras.

Etter at dommene ble kjent mandag, har det to kvelder på rad brutt ut voldelige opptøyer og sammenstøt mellom politi og demonstranter i Barcelona. Over 200 personer er skadd.

Både katalanske myndigheter og sentrale spanske myndigheter holdt onsdag møter for å diskutere den kritiske politiske situasjonen.