Gatekampene i Portland fortsetter

Tusenvis av mennesker samlet seg fredag kveld i Portlands gater for å protestere mot at en føderal dommer avviste delstatens krav om tilbaketrekning av sikkerhetsstyrkene fra byen.

Utover natten kom det til harde sammenstøt mellom demonstranter og opprørspolitiet, som brukte tåregass for å spre menneskemengden.

Mange av demonstrantene var imidlertid godt forberedt og iført både masker og hjelmer.

Blant slagordene som ble ropt, var «Black Lives Matter» og «Feds go home», og det ble kastet flasker og skutt fyrverkeri mot den føderale rettsbygningen.

Tåregassen hang nok en gang tungt over Portlands gater natt til lørdag. Dette bildet er fra demonstrasjonen ett døgn tidligere. Foto: AP / NTB scanpix

Blusset opp

Demonstrasjonene og opptøyene i Portland har pågått helt siden George Floyd døde i politiets varetekt i Minneapolis i mai.

Etter at president Donald Trump sendte føderale styrker til byen 14. juli, og begrunnet dette med at myndighetene der var ute av stand til å sikre ro og orden, har uroen blusset opp.

Portlands politiske ledelse har gjort det klart at de føderale sikkerhetsstyrkene ikke er ønsket, men vant ikke fram i retten med sitt krav om tilbaketrekning.

President Donald Trump har sendt føderale sikkerhetsstyrker til Portland, noe som har resultert i harde sammenstøt med demonstranter som krever at styrkene trekkes tilbake. Foto: AP / NTB scanpix

– Framsto som tosk

Portlands ordfører Ted Wheeler deltok selv i en demonstrasjon onsdag, noe Trump latterliggjorde i et intervju med Fox News fredag kveld.

– Han fremsto som en tosk. Han ønsket å være blant folket, så han stilte seg i folkemengden og de banket vettet ut av ham, sa Trump.

– Det var slutten for ham. Så det var ganske patetisk, sa Trump.

De føderale styrkene fra Department of Homeland Security er tungt bevæpnet og benytter militære uniformer, men uniformene er uten navnemerker eller andre former for identifikasjon. Soldatene kjører også rundt i umerkede biler.

