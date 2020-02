Saken er oppdatert

Den ulovlige demonstrasjonen var rettet mot konserten til den kongolesiske artisten Fally Ipupa. Eksil-kongolesere anklager ham for å støtte Kongos tidligere president Joseph Kabila og etterfølgeren Felix Tshisekedi.

Om lag 30 kjøretøy, for det meste scootere, ble satt i brann, og demonstranter skal også ha forsøkt å hindre brannmannskap i å ta seg fram.

– Unngå området og la nødetatene få komme fram, tvitrer politiet i Paris under uroen.

Senere ble det meldt at brannen var under kontroll og i ferd med å bli slukket.

Filmsnutter lagt ut på Twitter synes å vise at demonstranter på et tidspunkt forsøkte å hindre brannfolk i å ta seg fram til brannen.

#Paris: A large fire has broken out close to the Gare de Lyon railway station in the French capital of Paris. The station has been evacuated.

