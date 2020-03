Flere fagforeninger i Lombardia-regionen i Nord-Italia varslet mandag at de vil gå til streik mot det de mener er for svake korona-tiltak fra myndighetene, melder Reuters. Målet med streiken er å beskytte industriarbeidere fra smitte, skriver nyhetsbyrået.

Italia er hardt rammet av koronapandemien og Lombardia er den regionen i landet med flest smittetilfeller. Søndag ble det registrert 360 nye dødsfall i Lombardia. Dermed er antall dødsfall oppe i 3.450.

Tomme gater og torg: Vi skal holde oss hjemme. ingen vet hvor lenge (+)

Full forvirring

Italias statsminister Guiseppe Conte har bedt folk om å holde seg hjemme for å hindre smittespredning, og kunngjorde i helga at all industri og næringsvirksomhet som ikke er samfunnsviktig, skal holde stengt til 3. april.

Saken fortsetter under bildet.

Italias statsminister Guiseppe Conte stenger ned all næringsvirksomhet som ikke er samfunnsviktig. Foto: NTB Scanpix

Pålegget skapte stor forvirring, og myndighetene måtte etter hvert sende ut en liste over hvem som omfattes av nedstengningen og hvem som får unntak. Listen bidro til ytterligere forvirring.

Italias bilfabrikker får fortsette som før, mens stålindustrien i landet må stenge. Advokater må jobbe hjemmefra, mens journalister får fortsette som før, skriver NTB.

Les også: Da beskjeden om permitteringer i Nordic Choice Hotels ble gitt, begynte Nita å gråte (+)

Advarer mot smutthull

Det holder ikke, mener de tre største fagforeningene for metallarbeidere. I en felles uttalelse skriver regionale representanter for metallforbundene at listen over samfunnsviktig industri og næringsvirksomhet inneholder store smutthull og åpner for tvilsomme unntak.

I et forsøk på å presse myndighetene til å ta strengere grep, vil alle metallarbeidere i regionen legge ned arbeidet førstkommende onsdag, varsler fagforeningene i uttalelsen. Unntak blir gjort for ansatte i fabrikker som er tilknyttet helsesektoren.

Oppropet ble raskt fulgt opp av andre forbund i regionen.

– Pålegget tillater mange bedrifter å holde åpent. Mange av dem kan ikke stille med garantier og mangler tilstrekkelige sikkerhetsrutiner. Disse forholdene lever ikke opp til våre forventninger og mange arbeidere er bekymret, sier Paolo Pirani, fagforeningsleder for kjemi- og tekstilarbeidere.

Saken fortsetter under bildet.

En ansatt på tekstilfabrikken Miroglio i Govone i nordvestlige Italia jobber med å produsere masker. Foto: NTB Scanpix

Også bankarbeidere har truet med streik, skriver Reuters. Det skjer etter at de skal ha blitt tvunget til å stille på jobb uten masker, hansker og andre hygieneartikler.

Les også: Ekspert advarer mot uante konsekvenser av ekstreme koronatiltak

Forbudt å reise

Nedstengningen av fabrikker og annen næringsvirksomhet ble mandag fulgt opp med et forbud mot å reise privat eller kollektivt utenfor kommunen der man for øyeblikket befinner seg, også dette i et forsøk på å hindre ytterligere spredning av koronaviruset, skriver NTB.

Også her gjøres det unntak, men familiebesøk er ikke blant dem. De som vil reise, må ifølge myndighetene bevise at det er absolutt nødvendig av jobb- eller helsemessige årsaker, heter det.

Les også: Dette er symptomene på korona

Gryende optimisme

Representanter for helsemyndighetene i landet håper at ti dager med total nedstengning og isolasjon skal være nok til å bremse smittespredningen og redusere antallet dødsfall.

Mens det lørdag ble rapportert om 793 nye dødsfall, falt antallet søndag til 651. Antallet påviste smittetilfeller økte med drøyt 10 prosent søndag, langt færre enn det som var tilfelle i forrige uke, skriver NTB.

– Det er alltid et spørsmål om man velger å se at glasset er halvfullt eller halvtomt. I dag er glasset halvfullt, konstaterer lederen for helsemyndighetene i den hardest rammede regionen Lombardia, Giulio Gallera.