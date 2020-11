Toppmøtemedlemmene lover å ikke spare på innsatsen for å sikre rett og rimelig tilgang til vaksiner for alle, ifølge utkastet til slutterklæring fra G20s to dager lange møte.

G20-toppmøtet har denne helgen foregått via video med Saudi-Arabia som vertskap, og avsluttes søndag.

Flere av lederne i G20-landene uttrykte lørdag stor vilje til å samarbeide om forskning, produksjon og distribusjon av koronavaksinen for å bekjempe pandemien.

Gjeldslettelse for de fattigste landene er også en del av initiativet fra toppmøtet.